杨天悦

原标题：4月汽车出口量再创历史新高

12日，中国汽车工业协会公布4月全国汽车工业运行情况及产销数据。数据显示，4月全国汽车产销环比有所下降，同比呈小幅增长，增速比上月明显回落。当月汽车出口15万辆，再创历史新高。

具体来看，4月全国汽车产销分别达到223.4万辆和225.2万辆，环比下降9.3%和10.8%，同比增长6.3%和8.6%；今年1至4月，汽车产销858.6万辆和874.8万辆，同比增长53.4%和51.8%，增速比1至3月回落28.3%和23.8%。

中汽协方面分析称，从市场情况来看，由于4月汽车产销逐步恢复，低基数带来的高增长影响明显减弱，因此当月产销同比增速均比上月明显回落，但产销形势依然呈现稳中向好发展态势。中国经济有条件有潜力保持持续稳定健康发展，汽车产业的稳定发展将仍然具备坚实的基础。但全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性，芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现，原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，对于未来汽车行业发展，协会继续保持审慎乐观。

(责编：赵超、吕骞)