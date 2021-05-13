杨月涵

原标题：盲盒玩火，又“玩命”？

成都中通快递站点“宠物盲盒”余波未平，苏州中通快递站点再次走上风口浪尖：几十只濒死的活体猫狗被装在黑色的塑料快递筐堆积在中转站，被发现时，它们已经被关在这块狭小的黑暗世界里长达一周左右的时间，所谓的“宠物盲盒”，正散发出尸体的臭味。

“电商活体宠物照卖不误，快递照送不误，之前的谴责对他们根本没有构成半点影响。”舆论再一次被引燃。5月12日，苏州市邮政管理局发布关于苏州中通宠物盲盒情况通报。

一次又一次令人瞠目结舌的悲剧中，盲盒经销商成为始作俑者，平台、电商则在默许和纵容中沦为帮凶。而这一切都要从盲盒的崛起说起。

过去几年，随着人们消费水平的提高，更多新型消费品也随之出现。因为盈利可观，门槛又不高，盲盒便以潮玩的身份，用不确定的惊喜感作为诱惑，精准捕捉了大众的消费心理。逐渐成为消费市场主流的Z世代，吃的恰恰也是这一套：愿意为好奇心，甚至是拆盒那一瞬间的未知感买单。

盲盒成了年青一代情感消费的寄托。即便被嘲讽为“智商税”，但最初的盲盒却是新一代消费逻辑下的产物，也是文创产业的有力助推器。年轻消费者的追捧造就了行业的飞速发展，比如盲盒龙头泡泡玛特上市两个交易日市值便突破1000亿港元。

凡事最怕跑偏。当生鲜、考古、美妆纷纷涌入盲盒赛道的时候，行业便也开始变味了。如今的盲盒经济，正披着新商机的外衣，与赌博渐行渐近，几乎玩火，甚至“玩命”。

万物皆可盲盒的商业逻辑遇上小赌怡情的自我安慰，低价、惊喜和刺激带来的上瘾心理又反过来滋生了畸形的消费，于是，宠物盲盒便带着“赌命”的刺激横空出世：生命在电商平台被打上“9块9包邮”的标签，装进普通的快递，去闯九死一生的鬼门关。

商家盲了心，消费者盲了眼，在这条带血的产业链上，任何一方都逃不过谴责：非正规的宠物繁殖基地只顾利益，宠物市场鱼龙混杂，仍在热络叫卖。而电商平台和快递公司在法律面前睁一只眼闭一只眼的选择，无形当中也都成了这些灰色交易的保护壳，在利益驱动之下，策划了一场商业谋杀。

盲盒迷了路，新型消费成了潘多拉魔盒。商家、快递、平台蜂拥而入，再不“睁开眼”，盲盒变“亡盒”的悲剧只能越来越多。

盲盒更不能“盲管”。说一千道一万，盲盒基本属性还是商品，相关法律禁止寄递活体动物，商家以及快递公司就必须遵守，明知故犯本就大忌，不是一句自查整改就可以草草收场的。

而宠物交易层面，比起以禁代管，或许更为需要的则是细化详实的规定。当下关于宠物运输的相关规定仍散落于不同的法律法规，而缺乏专业宠物运输机构、成本压力之下运输保护措施方面的投入不足导致宠物运输死亡率高企等问题，也是正规宠物运输中难以避免的问题。如何检疫、揽收以及合理地运输，或许才是交给相关部门更实际的任务。

(责编：赵超、吕骞)