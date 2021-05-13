赵述评 何倩

原标题：利用个人信息刷单 快递空包裹里的黑色利益

空包裹刷单屡禁不止，快递员、快递公司、商家、电商、空包裹网站等形成了一条完整的利益链。近日，有消费者向北京商报记者反映称，收到了两份来自圆通承运的信封，外部包装完好，但打开后发现为空包，寄件人信息多不实，物流信息却显示正常。在多方调查走访后，记者发现，一件没有实际意义的空包裹之所以能在快递网络中自由流动，除了商家与刷单网站互相勾结外，还有空包网站以0.6元的低价出售快递单号，网点为要业务量私自为刷单放行。“心照不宣”的利益诉求，使得上下游各方利益紧密咬合，让刷单件有空可钻，而用户的个人信息则成为整个链条的通行证和牺牲品。

为了KPI 假包裹能真流转

对于消费者的爆料信息，北京商报记者观察发现，两份信封的寄件人均为昵称，且其中一个电话联系为空号，发出地址相同，均位于北京东城区东四北大街某大厦，物流周转信息也显示正常。收到上述空包的消费者表示，之前从未收到过这样的快件，也不认识寄件人。

对此，北京商报记者拨打了其中一位寄件人电话。“我常在圆通寄件，认识揽件的快递员。这个空包裹是因为当时快递员称需要完成业务额，为了刷单得用下公司的地址和电话。”该寄件人说道。

从寄件人的表述不难看出，寄件人是为了帮助圆通快递员完成业绩，才用公司地址邮寄了空包裹。

而揽收该快件的快递员回应称收件人是遭遇了商家刷单，并否认自己是为业绩才进行刷单。圆通客服工作人员对此解释称，有些物品比较小，很难判断是刷单件，对于收到空包的情况，会联系发件网点进行查证。

为何未实名的空包裹能在圆通网络中流转？圆通总部对于刷单行为有哪些监管措施？截至发稿，圆通相关负责人暂未向北京商报记者回应。

所谓刷单，是指商家为了提升店铺排名、销量和好评来吸引顾客，向刷单网站等平台或组织个人支付费用，而后者通过广告招募等形式收集刷手资源，组织刷手向指定的电商商家购买商品，并填写虚假好评。除了该形式外，在物流端，一些空包网站、礼品代发网站也能为商家提供刷单发货服务。

一位快递员向北京商报记者透露，快递刷单的情况在业内并不新鲜，主要分为两类情况，一种是发空的文件信封，另一种是发空的塑料包裹。“除了商家刷单外，也有可能是快递员或者网点为了刷业绩单量。刷单行为在年底比较高频。”同时，他提及，“虽然是空包裹，但快递员仍然正常拿派费，所以这类包裹可以在末端流转。”而资历深的快递员能很快辨别出刷单件，会直接与客户电话沟通后将这类快件自行处理。

0.6元购买单号 地址可虚拟

无论是消费者遭遇刷单，还是业内运输刷单件，似乎已经成为公开的秘密。北京商报记者在多个社交平台上调查发现，消费者“被”刷单存在诸多情形，除了收到空包裹和信封外，还有部分消费者没有收到快件，就已被告知“已签收”。一位消费者称，自己曾在一天内“被”签收七八个未曾谋面的包裹。

在一些空包网站，快递单号成为低廉的交易商品，而寄件人和收件人的地址、电话甚至可以自定义。在一家空包网站上，北京商报记者浏览发现，购买大厅每天会放出上百条快递单号，涉及圆通、韵达、申通等主流快递品牌，路线流向从全国各市区到县城不一。购买单号后能实现当天发货。一条单号的价格仅为0.6元。这也意味着，无论地址、用户姓名和电话是否真实，0.6元便能换来一条完整的物流信息。

在另一家名为“1元价”的空包网站上，一条快递单号价格大致在0.5-2元之间，较之中通、韵达、百世等快递，一些二线快递如国通、优速、全峰等单号价格更低，大致为0.6元左右。用户在网站上充值多，单号的价格能有所优惠。“在一线快递中，中通的单号是最便宜的。”该网站工作人员表示，业务包括礼品代发和自提两种。前者包裹里会有小礼品，会发给收件人签收，而自提件是发空信封，能自动签收。但不是所有快递都能实现两种发货模式，例如极兔速递只能发小礼品。

所谓小礼品包裹，指的是寄件人发送一些便宜商品如发圈、塑料梳子、香包等给收件人的刷单障眼法，来降低被平台监控，以及因消费者发现是空包导致被举报的几率。

如果商家选择直接和部分快递网点合作，付出的价格会比网站略高，而模式以发送空包为主，由快递员派送签收。一位中通的快递网点老板透露，100单以下的话，单号价格为2.5元左右，下单越多越便宜，空包走真实的物流网络。“只要填入快递收寄信息，按着正常流程走，是很安全的。”他表示。

难辨真假的收寄信息，却串联出一条条真实的快递流转线路。不仅如此，有消费者在收到韵达承运的空包后反馈称，尽管信封里是空的，快递面单上的物品信息却显示为1.88KG的日用品。同时，该信封的寄件人向北京商报记者回应称自己的个人信息被刷单了，并不知情寄件一事。

难抵诱惑 走向违法地带

快递专业人士徐勇认为，由于空包裹需要走完收转运派各个环节，快递网点要为此付出成本，若是被总部查出刷单造假的情形，网点也会遭受严厉处罚，有损品牌形象，因此快递上市企业不敢轻易进行刷单。

据了解，在2020年11月，圆通因内部员工与外部勾结泄露40万条个人信息一事被上海市网信办约谈，责令要求其加快建立运单数据管理制度。

那为何部分快递网点不惜铤而走险游走于行业灰色地带？另一位快递网点老板向北京商报记者透露，虽然一条单号仅有几毛钱，但如果商家发货量较大，快递网点并不会亏钱。其次，快递总部对各地方网点也有相应的业绩考核。一位通达系快递员表示，如果月底没有完成绩效，就会尝试刷几单，否则会被罚款扣钱。

业务量既是衡量快递企业市场占有率的重要指标，也是吸引资本的凭证。2016年至2020年间，头部企业的市占率排位赛仍在变动。财报显示，圆通在2018年丢失了市占率第二名的位置，次于韵达屈居第三。申通在同年也落后于百世，失去第四名的席位。

另一方面，空包裹能有机会钻漏洞，也源于快递企业在收件时存在盲区。一位快递从业人士向北京商报记者称，因为商家和网点达成合作关系，只要不是违禁品都能寄递，除了快递员和网点外，其余人很难判断该包裹的内容，快件扫描时主要是扫描条形码，以及确认是否有违禁品。此外，一些商家发货量较大，很难实现一一核实电话。“快递企业内部对刷单行为是有处罚机制的，但执行起来难度很大。”

“刷单这类‘黑灰产’已经形成产业链了，参与的各方均有利益诉求，这也是该现象较难遏制的根本原因。”对外经济贸易大学消费者保护法研究中心主任、法学院教授苏号朋认为，企业盈利的底线是不能违反法律和公序良俗，政府主管部门针对市场乱象及时执法和规制非常必要。

据了解，在1月14日国家邮政局一季度例行新闻发布会上，国家邮政局新闻发言人、办公室主任侯延波表示，将加强对快递数据收集、管理、使用的监管，严肃查处泄露用户信息披露机制，对刷单、贩卖快递盲盒等进行清理整顿。此外，据了解，当前北京市邮政局已开启为期3个月的快递末端投递服务专项治理工作，整顿治理“虚假签收”等问题。

(责编：赵超、吕骞)