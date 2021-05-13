人民网北京5月13日电 （记者杜燕飞）央行12日发布的金融数据显示，4月末，广义货币（M2）余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点；4月社会融资规模增量1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元。

多位专家认为，受去年同期高基数影响，4月末M2和社会融资同比增速回落，但平均来看继续保持在合理水平，体现了我国货币政策的连续性、稳定性、可持续性。同时，信贷结构进一步优化，呈现出继续向中长期贷款倾斜的特征，反映了金融对实体经济的支持力度并未减弱。

多因素导致M2和社融增速回落

“高基数是导致M2增速下行的重要因素。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟接受人民网记者采访时表示，而M2回落幅度超预期的原因主要是：新增人民币存款负增幅度较大、债券投资的信用创造和去年不在一个数量级上、财政存款的抽取效应。

在民生银行首席研究员温彬看来，为应对新冠肺炎疫情冲击，去年同期央行加大了市场流动性投放，使得去年同期的M2增速较高。同时，财政存款增长较快，政府债券集中发行节奏加快，且4月为缴税大月，导致财政存款新增5777亿元，分别比上月和去年同期多增10631亿元和5248亿元，货币回笼力度加大。此外，4月新增人民币贷款1.47万亿元，比去年同期少增2293亿元，信贷派生能力减弱。

“上述多重因素导致M2增速回落。”温彬表示，不过，从市场利率的角度看，4月不论是同业拆借加权平均利率，还是质押式回购加权平均利率均较上个月持平或有所下降，说明市场流动性较为充裕，反映出M2增速与当前经济基本面相适应，流动性环境可以满足实体经济的需要。

对于新增社融相比去年同期缩量的原因，唐建伟表示，一是信用收紧，4月投向实体经济的人民币贷款同比少增3399亿元，经营贷和消费贷收紧从严也将拉低企业和居民短期贷款增量；二是表外融资监管加强，尤其是信托贷款和未贴现银行承兑汇票，分别减少1328亿元和2152亿元；三是信用债融资规模难以与去年同期匹敌，企业债券净融资3509亿元，同比少5728亿元。

我国信贷结构进一步优化

央行数据显示，4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。4月末人民币贷款余额181.88万亿元，同比增长12.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.8个百分点。

“4月新增人民币贷款1.47万亿元，虽然增量少于上月和去年同期，但仍超过2016年至2020年平均新增水平近3600亿元，表明了货币政策加大对实体经济的结构性支持力度。”温彬表示，具体来看，企业部门中长期贷款新增6605亿元，比去年同期多增1058亿元，说明企业中长期资本开支需求改善，制造业、基建等投资有望加快增长；企业部门短期贷款减少2147亿元，或与近期严查短期经营性贷款流入房地产市场有关，银行短期贷款投放较为谨慎；居民短期贷款仅新增365亿元，说明监管部门严厉打击通过短期消费贷款购房行为成效较为显著。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，4月信贷结构在政策“有保有压”下呈现出继续向中长期贷款倾斜的特征，居民贷款占比下降；当月企业中长期贷款表现相对强劲，而企业短贷较弱，票据融资环比虽有改善，但高基数下同比仍明显少增；居民中长期贷款同比维持多增但多增幅度收窄，居民短贷则在严监管效应下同比大幅少增。

金融支持实体经济的力度不减

央行货币政策委员会委员王一鸣强调，尽管M2和社会融资规模增速在去年高基数基础上有所回落，但两年平均来看继续保持在合理水平，体现了货币政策的连续性、稳定性、可持续性，金融对实体经济仍然保持较强的支持力度。从近期发布的经济数据可以看到，在货币政策有力支持下，我国经济继续保持稳中向好态势。

王青认为，4月主要金融数据增速下行，一方面源于上年同期货币扩张带来的高基数效应，另一方面是在今年一季度经济修复势头良好的背景下，4月信用扩张步伐进一步放缓。在今年信用总量整体收紧的背景下，货币投放将更加凸显“有保有压”的结构性特征。

在温彬看来，4月金融数据走势整体与当前经济恢复情况相适应，在当前稳增长压力较小的窗口期，货币政策更偏向于防风险和结构性支持实体经济恢复发展。

“下一阶段，货币政策将继续强化结构性调节，引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展等的支持力度。在基数效应影响下，未来金融数据仍可能出现波动，但M2和社融增速的整体走势将与名义GDP增速基本匹配。”温彬说。

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