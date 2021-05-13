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三翼鸟发布四大能源全场景方案

2021年05月13日08:51 | 来源：人民网
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采暖是现代家装品质升级的必选项，但方案的选择可能因地域不同而不同。5月12日，以“暖通新智元 领航新未来”为主题的三翼鸟智慧采暖2021年度客户峰会上，三翼鸟发布了燃气采暖、空气能采暖、“太阳能＋”采暖、电采暖四大能源全场景解决方案，旨在为不同区域、不同户型的用户带来全品类、全场景、全流程的采暖新体验。

三翼鸟智慧采暖2021年度客户峰会。受访者供图

随着生活品质的提升，传统单一采暖方式的弊端开始显现。以高档洋房及别墅等大户型为例，采用燃气采暖，会因水力不平衡，导致各个房间室温不均衡，而一些地区农村采用烧煤采暖，容易造成污染。还有许多无集中供暖的企业、酒店等商用建筑有的采用燃煤锅炉，成本高且不环保。

据了解，在此次峰会上，三翼鸟发布了四大能源全场景解决方案，致力于满足多场景差异化供暖需求。相关负责人介绍，针对高档洋房及别墅室温不均衡等问题，三翼鸟可以提供燃气采暖炉采暖方案，用户可以分时段、分空间进行精准控温，力求解决大户型住宅各个房间室温不均衡的难题。在农村采暖场景中，可提供空气能热泵采暖方案，力求节能省钱又环保。同时，还可以为需要大面积采暖的商用建筑提供23套多能源采暖和热水方案，满足政府、学校、企业、酒店、农村等多场景的应用。此外，以别墅、大平层等户型的家庭为例，经常会出现室温随着室外气温大幅变化导致舒适度差的情况。对此，三翼鸟发布了智能双变频技术和自适应调温技术，可在保障水温无波动同时低耗运行，能够根据外界环境自动调控，让室内温度保持恒定，达到精准调控的效果。

(责编：李源、董童)

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