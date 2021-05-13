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国务院国资委：从四方面推进品牌强国建设

2021年05月13日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （许维娜）“国有企业特别是央企抢抓机遇、积极作为，品牌形象不断提升，品牌体系不断完善，品牌资产不断增值，为增强全球企业和消费者对中国制造、中国建造、中国服务的品牌认同作出了重要贡献。”近日，国务院国资委副秘书长庄树新在以“坚持品牌引领 创享美好生活”为主题的“中国品牌发展国际论坛中国企业品牌建设分论坛”上表示。

“十四五”规划纲要首次提出“开展中国品牌创建行动”。“我们建设品牌强国比以往任何时候都更有方向、更有底气、更有力量。”庄树新指出，接下来，国务院国资委将从四方面发力：

一是探索开展品牌提升专项行动。国务院国资委将坚持整体推进、重点突破，聚焦企业品牌建设薄弱环节，通过开展专项提升行动，不断加强系统研究、示范带动和交流推广，更加坚定、更加全面、更加深入地推进国企品牌发展。

二是指导推动企业加强品牌引领。充分发挥品牌在改善供给结构、提高供给质量的引领作用，大力倡导品质立牌、科技创牌、匠心护牌的企业精神，让品牌意识扎根企业每一名员工心中，贯穿每一道生产工序，渗透每一个价值创造链条。

三是指导推动企业加快提升品牌管理水平。建立健全统一管理、分工协作、分级负责的全面品牌管理体系，强化集团品牌战略的制定实施，完善识别、创新传播、强化保护，不断维护企业品牌权益，提升品牌价值。

四是指导推动企业加速品牌国际化进程。有梯度、有层次、有重点地加强海外商标布局和目标市场研究，加快马德里商标国际注册和业务目标国商标注册，积极参与全球重大交流活动，增强跨文化沟通能力，推动优质装备走向世界大舞台、国际大市场，把品牌和技术打出去。

(责编：王震、吕骞)

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