本报记者 陈果静

原标题：金融支持实体力度不减

5月12日，中国人民银行发布的金融统计数据显示，4月末广义货币（M2）同比增长8.1%，当月人民币贷款增加1.47万亿元，社会融资规模增量为1.85万亿元。其中，备受各方关注的M2增速明显回落，比上月回落1.3个百分点，比去年同期低3个百分点。

“基数效应对M2的扰动较大。”中国民生银行首席研究员温彬表示，去年为应对疫情冲击，货币政策加大逆周期调节力度，M2增速较快上升，高基数导致M2较快回落。另一影响M2增速的因素是财政存款。4月为缴税大月，当月财政存款新增5777亿元，分别比上月和去年同期多增10631亿元和5248亿元，货币回笼力度加大。

“从4月份数据看，金融体系对实体经济仍然保持较强的支持力度。”中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣表示。4月贷款总量平稳增长，有效满足了实体经济的融资需求。4月新增人民币贷款1.47万亿元，虽比去年同期少增2293亿元，但比2019年同期多增4525亿元。

王一鸣认为，这表明企业融资需求仍然比较旺盛且得到较好满足。新增贷款比去年同期少增，主要是因为去年4月份企业在疫情冲击下需要额外的融资支持。今年以来企业经营明显好转，企业流动资金相对充裕，融资需求相应有所减少。

人民银行对5000户工业企业一季度财务状况的调查显示，工业企业生产经营大幅改善，企业产值、销售收入、利润增速均呈现持续上升势头。数据显示，企业利润总额比上年同期增长107.3%，两年平均增长13.3%，比上年全年增速高13.1个百分点。利润改善大幅减缓企业账面资金压力，明显增强企业偿债能力。

企业预期持续改善。4月，企业中长期贷款新增6605亿元，同比多增1058亿元，连续14个月多增。王一鸣认为，这表明企业投资意愿增强，将对下一阶段投资回升形成支撑。同时，金融对重点领域、薄弱环节的支持持续强化，普惠小微企业贷款一季度末同比增长34.3%，增速比2020年末高4个百分点。

“今年金融数据同比增速在高基数基础上有所回落，这是正常的。”王一鸣认为，从贷款、M2、社会融资规模增量看，与正常年份相比都不少。从2020年、2021年两年平均看，4月末M2、社会融资规模增速分别为9.6%和11.9%，同名义经济增速基本匹配，体现了货币政策的连续性、稳定性、可持续性。

(责编：罗知之、吕骞)