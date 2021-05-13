本报记者 武亚东

原标题：新三板“小特精专”活力足

截至2021年4月30日，共有6966家新三板挂牌公司按规定期限披露了2020年年报。2020年，已披露年报的所有挂牌公司共实现营业收入14365.35亿元，与上年基本持平；净利润608.16亿元，同比增长7.23%，近七成公司实现盈利。其中，实体经济企业净利润累计546.06亿元，同比增长9.70%。战略新兴产业公司利润增长突出，1696家公司全年实现净利润125.11亿元，同比增长55.30%。

51家精选层公司交出首份“成绩单”，共实现营业收入376.31亿元，同比增长9.85%；50家公司实现盈利，盈利面达到98.04%，净利润总计40.97亿元，同比增长15.17%。精选层公司净资产收益率达11.09%，高出挂牌公司整体4.89个百分点，媲美上市公司水平。

总的来看，新三板涌现出一批在重点行业和产业链关键节点发挥重要作用的“小特精专”企业，体现了中小企业创新发展的韧性与活力。

51家精选层公司公开发行募集资金总计130亿元，企业在手现金更加充裕，偿债能力指标显著提升，抗风险能力增强，流动比率和速动比率较期初大幅提高67.51%和80.09%；精选层公司投资现金流净额增长了110.98%，资本市场助推中小企业跨越式发展成效突出。

占总数14.52%的创新层公司实现了新三板市场38.47%的营业收入和45.68%的净利润。252家筹备公开发行并进入精选层的公司营业收入和净利润中位数分别为2.55亿元和3092.40万元，是创新层中位水平的1.21倍和1.44倍，优质企业逐层递进发展的市场生态初步形成。

基础层公司总体保持了收入规模的稳定增长。基础层公司中，2020年超半数的公司收入规模实现增长，营业收入在8000万以上的公司占比为43.10%，比例较上年略有提高，符合多数中小企业渐进成长的一般规律。

医疗器材制造、化学药品原料药等医药行业公司，在抗击疫情过程中，收入规模显著扩张，带动净利润分别增长12.23%、19.01%。网络游戏等互联网行业公司受疫情导致的工作和生活“在线化”趋势影响，净利润上升37.87%。

受益于国家发展清洁能源产业，实现碳中和、碳达峰目标的政策支持，新能源产业公司业绩大幅增长。光伏产业挂牌公司逐步消化补贴退坡的不利影响，55家公司收入累计达169.09亿元，同比增长11.81%，净利润8.95亿元，盈利总额大幅增长。

(责编：罗知之、吕骞)