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部分金融数据增速回落 稳健货币政策强调“结构性”

张莫 向家莹
2021年05月13日09:38 | 来源：经济参考报
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原标题：部分金融数据增速回落 稳健货币政策强调“结构性”

央行5月12日公布数据显示，4月末广义货币（M2）余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点。4月人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元。

中国民生银行首席研究员温彬表示，多因素共同推动M2较快回落。一方面基数效应逐渐增强，去年货币政策加大逆周期调节力度，高基数导致本月M2较快回落。另一方面是财政存款增长较快，政府债券集中发行节奏加快，且4月为缴税大月，导致财政存款新增5777亿元。

从新增人民币贷款结构看，住户贷款增加5283亿元，其中短期贷款增加365亿元，中长期贷款增加4918亿元。企（事）业单位贷款增加7552亿元，其中短期贷款减少2147亿元，中长期贷款增加6605亿元，票据融资增加2711亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，4月信贷结构在政策“有保有压”下呈现出继续向中长期贷款倾斜的特征，同时居民贷款占比下降，其中居民短贷在严监管效应下同比大幅少增。

针对4月社会融资规模增量同比下降，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，这主要是受信用收敛、表外融资监管加强以及信用债融资规模同比大幅减少三方面因素影响。

业内人士表示，要客观看待部分数据回落，金融数据走势整体与当前经济恢复情况相适应，金融对实体经济的支持力度不减。

王青认为，在今年信用总量整体收紧的背景下，接下来货币投放将更加凸显“有保有压”的结构性特征，“保”的重点是科技创新、小微企业、绿色发展，“压”则主要指向房地产金融以及地方政府平台融资。

温彬表示，在基数效应影响下，未来金融数据仍可能出现波动，但M2和社融增速的整体走势将与名义GDP增速基本匹配。王青预计，5月居民中长期贷款同比多增规模会进一步收缩。

(责编：罗知之、吕骞)

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