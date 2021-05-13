张小洁

原标题：上市公司掘金十万亿级“老龄蓝海”

随着人口老龄化问题加深，我国养老产业蕴含的巨大市场潜力愈加受到资本市场关注。本周，养老概念板块活跃。截至5月12日收盘，同花顺养老概念指数收报1745.03点，周内上涨8.00%，该指数自今年2月9日以来已累计上涨27.45%。个股方面，开能健康、宜华健康、湖南发展等八只个股本周前三个交易日累计涨幅超过20%。记者注意到，目前已有数十家A股上市公司多维度掘金“老龄蓝海”，不过从中盈利者并不多，养老业务盈利困局仍待破解。

十万亿级养老产业蓝海开启

最新发布的第七次全国人口普查数据显示，2010年至2020年，60岁及以上人口比重上升了5.44个百分点，65岁及以上人口上升了4.63个百分点。与上个10年相比，上升幅度分别提高了2.51和2.72个百分点。

多家机构研究均表明，我国养老产业市场空间将达十万亿级。中国社科院《中国养老产业发展白皮书》显示，预计到2030年我国养老产业市场可达13万亿元。艾瑞咨询预计2020年我国养老产业的市场规模将达到7.7万亿元，2030年达到22.3万亿元。东亚前海证券研究认为，老龄人口增多将带来较高社会消费倾向，预计2024年我国养老产业市场规模增长将突破10万亿元，年均增速约20%，中老年市场将成为巨大的蓝海市场。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新告诉《经济参考报》记者，2.6亿老年人的养老服务需求是非常巨大的，无论从养老服务事业还是从养老服务产业看，政府和民间资本都需要投入大量资源，这是一项重大的民生工程，发展空间巨大。他指出，不同于西方国家，我国大多数老人希望养老不离家，民政部提出了“9073”中国特色养老服务体系，也就是说将有97%的老年人通过居家养老和社区养老的方式获取服务，3%的老年人接受机构养老服务。要满足绝大多数老年人的养老服务需求，就需要大力发展居家养老和社区养老。

养老产业的巨大发展潜力，也打开了二级市场的想象空间。中邮证券研究认为，随着政策不断加码，养老产业规模有望维持高速增长，养老服务、保健品、医疗器械以及商业养老险等相关行业将迎发展机遇。

养老业务盈利困局待解

据记者初步梳理，在市场需求和政策利好的持续推动下，已有数十家A股上市公司涉足养老产业。其中，万科A、世联行、云南城投、海航投资等多家房地产企业展开了养老业务，爱尔眼科、鱼跃医疗、乐普医疗、同仁堂、宜华健康、复星医药等医药生物类公司，大族激光、同方股份、久远银海和国脉科技等信息技术企业，以及南京新百、金陵饭店等可选消费企业均在养老领域有所布局。上述公司的养老业务涉及养老地产、养老服务、养老大健康等多个细分领域。

值得注意的是，尽管需求巨大且有政策铺路，但如何盈利仍困扰着众多入局者。

以进军养老产业多年的宜华健康为例，该公司今年以来在二级市场受到追捧，2月5日至5月12日的60个交易日里，公司股价累计上涨151.74%。不过从业绩上看，该公司已连续两年亏损。财报显示，2020年，宜华健康实现营业收入15.62亿元，较上年下降12.87%，在对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润为-6.25亿元；2019年，公司实现营业收入17.92亿元，同比下滑18.68%，归属于上市公司股东的净利润为-15.72亿元。据宜华健康年报披露，2020年公司养老板块营收仅为7681.31万元，同比减少64.78%；其子公司亲和源当年亏损约2亿元，截至2020年末，亲和源净资产为-2.68亿元。宜华健康在年报中介绍说，亲和源在2006年已进入养老行业，是国内养老行业的领先品牌。

另一家近期受到投资者青睐的养老概念股湖南发展，近五个交易日股价累计上涨40.03%。年报显示，2020年，湖南发展的健康产业营业收入为426.84万元、同比减少74.62%，营业成本为919.89万元、同比减少67.53%。据湖南发展披露，2020年，公司控股子公司湖南发展养老首次实现扭亏为盈。记者查阅年报发现，湖南发展养老享受多项税收优惠，比如自2019年6月1日至2025年12月31日，湖南发展养老免缴增值税，并享受企业所得税优惠政策，同时该公司还获得多项补贴和补助。

艾瑞咨询指出，目前虽然养老服务聚集大量资本共谋出路，但是为老年人提供服务的企业依旧面临着严重的生存和发展困境。“对于机构养老，国家给予的支持力度非常大，比如养老机构建成后，会获得一次性的建设性补贴，建成之后的日常运行中，还会按月或者按年度拨付床位补贴。”董登新表示，养老服务领域的投资要致力于长远，短期内盈利比较困难，这是养老服务行业的一个基本规律，投身这一领域者要有做事业的情怀。

(责编：罗知之、吕骞)