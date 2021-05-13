罗逸姝

原标题：科创板股票首次进入MSCI旗舰指数

5月12日，国际指数编制公司MSCI公布其2021年5月的指数季度调整结果，调整结果将于5月27日收盘后生效。此次调整中，MSCI全球标准指数新增109只个股，包括39只A股股票；同时移出96只个股，其中包括19只A股股票。值得注意的是，康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳五只科创板股票新被纳入MSCI中国A股指数，这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列。

除全球指数系列外，MSCI中国全股票指数以及MSCI中国A股在岸指数的成份股名单也有所调整，不过，跟踪上述两只指数的海外资金相对较少，调整或不会带来显著的资金进出。

具体来看，MSCI中国全股票指数中新增60只个股，剔除26只股票。以总市值计，最大的三只新增个股为赣锋锂业、宝丰能源和康龙化成；MSCI中国全股票小盘指数中新增195只个股，剔除275只个股。MSCI中国A股在岸指数增加成份股26只，剔除77只标的。其中新增前三大标的包括宝丰能源、康龙化成和东方盛虹。此外，MSCI中国A 股在岸小盘指数中新增200只个股，剔除213只个股。

此前，MSCI宣布推出MSCI中国主题指数系列。该指数系列包含20只中国主题指数，其中10只为中国A股在岸指数，10只为包含海外上市中国公司的中国全股票指数。MSCI亚太区研究部主管魏震表示，该中国主题指数系列强调前瞻性。同时，它试图捕捉中国经济发展的长期结构性机遇。魏震认为，中国正在进行经济发展的新旧动能转换，消费的作用将不断提升，同时科技创新作为经济发展驱动力的重要性将进一步凸显。

(责编：罗知之、吕骞)