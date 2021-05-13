班娟娟

原标题：快递业财报密集披露 价格战恐难维系

快递黑科技。图为4月27日在2021上海国际快递物流博览会中国邮政展区前拍摄的无人投递车，无人投递车主要应用于小区、园区、校园等封闭和半封闭的场景。 记者 王翔 摄

□记者 班娟娟 北京报道

记者注意到，近段时间，主要快递上市企业2020年财报和2021年一季报密集出炉，多家企业业绩难言乐观，单票收入下降、利润下滑明显。在这背后，激烈的市场竞争和愈演愈烈的价格战备受诟病，多家公司也将净利、毛利下滑原因归结为竞争加剧导致市场价格保持低位。

业内人士指出，在快递业劳动力成本上升的背景下，为抢夺市场采取的价格战难以为继，并将长期损害行业健康发展。未来应着力通过技术变革，加大科研和新业务投入，降低运营成本，同时借助企业改革实现效率变革，谋求新突破。

业绩难言乐观

从2020年财报看，仅顺丰、德邦、圆通三家企业实现营收与盈利双增。韵达、申通净利润在2019年负增长基础上降幅继续扩大。而从2021年一季报来看，除了圆通表现总体平稳外，顺丰、申通等多家快递企业业绩并不理想。

圆通2021年前三个月营收89.6亿元，同比大增61.91%；归母净利润3.71亿元，同比上升36.69%；扣非净利润3.39亿元，同比增长44.81%。公司表示，营收增长主要因业务量增长，据测算，圆通今年一季度业务量达到31.45亿票，较2020年同期大增88.9%。

申通今年一季度营收52.6亿元，同比增长47.28%；归属上市公司股东的净亏损为8952.1万元。一季报显示，公司报告期内营业成本同比增长50.60%，今年前三月单票收入分别同比下降23.94%、8.42%和27.65%。

顺丰则亏损明显。顺丰今年一季度营收426.20亿元，同比增长27.07%，业务量同比增长44%；归属上市公司股东的净利润为亏损9.89亿元，扣除非经常性损益净亏损11.34亿元。顺丰将亏损原因归结于新业务拓展关键期的前置投入，以及春节不打烊和网络融合调整等导致的成本增加。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，在各大快递上市企业中，圆通业绩平稳，申通业绩不佳。顺丰今年一季度亏损超9亿元，原因还包括实施多元化经营，在一些物流细分领域投入太多，处于前期烧钱状态，导致无法平衡盈亏；同时顺丰加大了补贴力度，与其他快递尤其是极兔这样的低价快递竞争。两项叠加，导致亏损较为严重。

价格战难以为继

我国快递行业发展依然迅猛。国家邮政局数据显示，2021年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件，同比增长75%；业务收入累计完成2237.7亿元，同比增长45.9%。预测2021年快递业业务量将完成955亿件，营收将达到9800亿元。

与此同时，快递公司竞争愈加激烈，尤其是低价竞争备受诟病。在业绩说明中，多家公司将净利、毛利下滑的原因归结为竞争加剧，市场价格保持低位运行。例如，申通表示其亏损主要源于份额竞争导致网点压力加大，公司不得不以补贴形式争夺份额，而市场份额未能达到预期规模导致规模效益未能显现。

市场分析指出，快递公司净利润增长幅度远不及业务量增长幅度，这主要因为激烈市场竞争下各公司“以价换量”，通过不断压低单票价格来获得市场份额。

值得关注的是，新入局者还在加剧这种竞争态势。例如，极兔日单量已经超过2000万，而其快速抢夺市场的背后则离不开价格战。以跨省快递单价计算，极兔快递价格普遍比通达系最低价还要低2元左右。

国家邮政局发布的2021年一季度邮政行业经济运行情况通报显示，异地快递均价为6.1元，同比下降22.9%，首次低于同城快递。

不过，激烈的价格战难以为继。一方面，快递业劳动力成本持续上升，不断压低快递价格将导致企业利润下滑，违背市场规律。另一方面，快递公司压低派件费也会侵害快递员利益，进而导致服务质量下降。

有业内人士坦言，在长期价格战的挤压下，快递网点的生存空间急剧缩水。为争夺有限的需求，在不能有效提高快递企业收入的前提下，不断推高用户对于服务的预期，同时不断降低投诉门槛，鼓励用户过度主张权利，导致快递企业网点的成本不断攀升。

为促进快递行业良性发展，有关部门已经有所行动。例如，《浙江省快递业促进条例（草案）》就明确规定快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务。

行业谋求新突破

业内人士指出，快递行业集中度向头部企业靠拢，而在龙头间的市场份额之争中，价格不再是决胜关键。未来将是综合服务能力的竞争，成本管控依然是市场竞争核心和基础能力，全网络降本增效是有力手段。

“由于人力成本上升，市场已经‘刺刀见红’。如何更好地控制成本，实现更高性价比服务，方是快递企业的取胜之道。”盘和林说。

事实上，在竞逐巨大市场的同时，如何通过技术变革、企业改革等推动快递行业谋求突破，实现更可持续、更加良性的发展，已成为重中之重。目前，一些快递公司也在寻求摆脱低价困境的方法，包括韵达、申通、圆通在内的各大快递公司均加大科研和新业务投入，以求降低营业成本的同时实现差异化发展。

盘和林认为，未来快递业发展需要进一步推进自动化，以对冲快递业人力成本的上升。同时，快递业需要进一步对接最大的物流用户、电商，一方面保证基础订单量，另一方面可以实施就近的本地仓业务，减少快递运送半径。他同时指出，快递业跨界依然难度不小，例如顺丰亏损原因就有细分领域竞争因素，导致现阶段物流领域人力成本持续上升。

“不过，快递公司可以考虑多元化股权，引入电商等战略投资者，助力物流业长期稳定发展。”盘和林说。

记者注意到，中国邮政集团官网近日发布《中国邮政集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022年）》解读稿，明确推进中国邮政国企改革重点任务，其中包括积极稳妥深化混合所有制改革。要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，坚持因地施策、因业施策、因企施策，宜独则独、宜控则控、宜参则参，分层分类深化混合所有制改革，稳慎开展混合所有制企业骨干员工持股，推动混合所有制企业深度转化经营机制。此外，还将推动资产重组与盘活，分别探索研究速递物流战略重组和邮政企业科技力量战略重组方案，健全固定资产管理制度，加大闲置土地盘活力度。在“三因三宜”原则的指导下，分层分类深化混合所有制改革，推动中邮科技、中邮保险混合所有制改革，适时启动速递物流公司和中邮证券混改。

(责编：罗知之、吕骞)