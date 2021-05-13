原标题：建立气象AIoT实时智能数据服务平台 气象服务或可“订制”

国家气象信息中心副主任曾沁10日在北京说，建立“气象AIoT实时智能数据服务平台”，通过大数据和人工智能技术融合社会化观测设备提供的数据，可以提升气象预报预测的精确度和实用性。

当日，国家气象信息中心和安捷中科(北京)数据科技有限公司签署战略合作协议。双方将建设并引入中国气象社会化观测数据，继续提升气象大数据中心核心功能，同时运用国家气象信息中心数据融合分析技术和中国科学院软件研究所自主可控的数据科技技术，构建超大规模、高并发、双向实时智能的气象AIoT数据服务平台。

AIoT(人工智能物联网)即“AI(人工智能)＋IoT(物联网)”。据介绍，“气象AIoT实时智能数据服务平台”通过超强算力和数据分析技术创新发展，为各行业的用户提供可订制式的精准气象服务。

曾沁表示，这将让国家气象网络和社会化观测网络形成合力，更好地满足社会各行业、各领域日益增长的气象服务需求，为应对气候变化、防灾减灾及生态文明建设提供有力保障。

安捷中科由中国科学院软件研究所创建并控股。中国科学院软件研究所副所长武斌指出，希望在平台建设中坚持需求导向，瞄准“卡脖子”问题，确保安全可控，为气象事业高质量发展贡献力量。

安捷中科公司董事长、中科院软件所人机交互北京重点实验室主任王宏安，中科创星联席CEO米磊，安捷中科公司CEO黄思源出席当日活动。

与会者认为，此举有望实现国家及用户的数据隐私保护、数据服务的AIoT实体化、创造气象服务的新场景和新应用、“气象AIoT”产业生态化运营、运营商级别的商业气象服务等合作价值，预期在10年内建成超大规模、平台化的实时智能气象AIoT网络。

与会者建议，平台通过持续不断的接纳符合气象数据质量要求的设备，与国家气象数据网络融合，推动各行业用户主动在兴趣点部署智能物联网气象观测相关设备、主动参与气象社会化观测网络的扩展，“探索国家、社会和气象产业良性协作、互利共赢的可持续发展模式”。(记者 张素)

(责编：赵竹青、吕骞)