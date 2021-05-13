原标题：普查数据与往年存差距? 统计局回应

2020年为普查数据 非普查年份为抽样调查推算数 不应直接比较

国家统计局和国务院第七次全国人口普查领导小组办公室5月11日对社会公布了第七次全国人口普查主要数据。国家统计局5月12日晚通过官网发布《国家统计局新闻办对网民关注的几个问题的说明》，针对有网民对个别数据提出的一些疑问进行了说明。

0-14岁少儿人口比之前公布数据多？

普查漏登率低漏登人口获登记

普查结果显示，2020年我国0—14岁人口为25338万人，这个数据确实与相应年份公布的出生人口规模存在一定差异。

国家统计局表示，这一差异首先是因为这两个数据的来源不同。根据我国现行的统计调查制度，普查每10年进行一次，两次普查之间的年份开展抽样调查，非普查年份出生人口主要是通过抽样调查数据推算的。由于抽样调查误差的存在，在利用抽样比推算人口总体时会存在一定的差异，反映在数据上就是部分年份公布的出生人口偏低。

其次普查是全面调查，不需要进行推算，特别是这次人口普查采用了一系列新技术新方法，加强了全过程质量控制，普查现场登记也得到了广大普查对象的充分理解和支持，大幅降低了漏登率，普查漏登率仅为0.05%，这意味着很多原来漏登的人口通过这次普查都登记上来了，反映在数据上就会看到相应年龄的人口比之前公布的出生人口要多一些。此外，有的网民用的是2014年数字，而0—14岁覆盖的是2015年。

非普查年份数据为抽样推算得出

相关修订数据将择期发布

有网民提出，根据普查结果，2020年11月1日0时全国人口为141178万人，这意味着2020年比2019年公布的140005万人增加了1173万人。这个增加量是真实的吗？怎么理解这个增加量？

国家统计局表示，正如上面所述，非普查年份的人口数是根据当年抽样调查数据推算的，由于部分年份抽样调查漏登率较高造成推算的人口总体会存在一定的偏差，而且随着时间的推移，这些偏差会不断累积，对年度数据以及2019年数据的准确性肯定会造成影响。因此，不应该直接用2019年原公布的总人口与2020年普查数据做比较来计算年度变化，人口年龄结构等其他数据也属于这种情况。

国家统计局表示，以上两个问题都是关于普查数据与非普查年度公布数据反映趋势出现不一致的情况。这也正是开展10年一次人口普查的意义。通过普查，可以全面查清我国人口的数量、结构、分布等方面情况，让我们更加清楚地了解到过去10年我国人口发展情况，为更好地研究人口问题、制定人口相关政策提供了极为宝贵的数据资料。

那怎么处理这种不一致的情况呢？国家统计局表示，按照国际惯例和通常做法，普查结束后一般会依据普查结果对两次普查之间公布的年度数据进行修订，以更加真实、客观地反映人口发展轨迹。在第六次全国人口普查以及刚刚结束不久的第四次全国经济普查，也都根据普查数据对历史数据进行了修订。目前这项工作正在进行中，相关数据在修订完成后择期予以发布。

两次普查总人口口径和范围

做普查人口变化比较要做相同口径比较

在2010年第六次全国人口普查主要数据公报中，137054万人这个人口数据包括了大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口以及我国港澳台的人口，133972万人是大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口。第七次全国人口普查公报同样提供这两个口径的数据，在做两次普查人口变化比较时，要做相同口径比较。

文/本报记者 张钦

(责编：赵竹青、吕骞)