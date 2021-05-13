人民网北京5月13日电 （赵超）据工业和信息化部官网消息，5月12日，工信部在北京召开信息通信行业防范治理电信网络诈骗工作电视电话会议。针对当前行业治理中最为紧迫的电话卡、物联网卡管理问题，会议要求在前期工作基础上，进一步聚焦突出问题，以更为严格的精准治理措施，更加深入地推进“断卡行动”。

会议指出，工信部始终高度重视防范治理电信网络诈骗工作，多措并举持续整治重点业务和突出问题，积极推进技术手段建设，支撑配合公安机关严打电信网络诈骗犯罪，取得阶段性成效。2020年以来，信息通信行业充分发挥技术手段作用，持续加大电话卡治理力度，累计拦截涉诈电话7.3亿次、短信15.5亿条，处置涉诈号码1865万余个，为公安机关提供线索近100万条，协助劝阻受害用户293万人，有力维护了人民群众的财产安全。

会议强调，面对电信网络诈骗犯罪新特点和复杂形势，全行业要深刻认识当前电信网络诈骗犯罪形势的严峻性和复杂性，将防范治理工作作为全行业的重要政治任务，进一步增强工作责任感和紧迫感，支撑配合公安机关深入推进防范治理工作，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

会议对信息通信行业防范治理电信网络诈骗工作进行了全面部署，强调要突出源头治理与综合治理，全面构建行业反诈工作体系。一是健全部省两级行业主管部门与公安机关协作配合机制，完善部、省、企协同的行业联动工作机制，形成统一联动、责任明晰、机制畅通、运转高效的工作体系。二是坚持技管结合、以技管网，统筹调度全行业反诈技术资源，提升部省两级反诈平台能力，强化重点业务技术监管能力建设，构建起全国一体化的技术防控体系。三是严肃落实责任，强化电话卡、物联网卡等重点业务风险整治，下大力气解决一批重点难点问题，坚决从根源上堵住行业问题漏洞。四是进一步提升大数据涉诈线索分析能力，压紧压实电信和互联网企业安全管理责任，巩固深化反诈长效治理机制。

针对当前行业治理中最为紧迫的电话卡、物联网卡管理问题，会议要求在前期工作基础上，进一步聚焦突出问题，以更为严格的精准治理措施，更加深入地推进“断卡行动”：一是建立完善“二次实人认证”、快速停复机协同工作机制；二是强化异常卡监测发现，着力清理整顿“睡眠卡”“静默卡”“一证多卡”、虚拟运营商存量卡等高风险号卡；三是加大对涉诈互联网账号及网上涉诈信息的关联处置力度；四是通过强化绩效考核、优化调整考核指标、建立挂牌整治制度等方式进一步夯实企业反诈责任体系。

(责编：赵超、吕骞)