吴雅婷

三十四年的农村房“摇身一变”成为了白墙黛瓦的江南庭院，百年老宅被创意改造成了村史馆，浑浊零乱的小河浜打通梳理后清澈见底，青石板、栈桥、流水、磨盘等农家本色点缀着鲜活的乡村景色......通过推广绿色示范项目，被称为“基建狂魔”的中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）也做到了让环境“一键美颜”，为做好碳达峰、碳中和工作提交了一份“中交方案”。

吴房村里十里桃花与粉墙黛瓦相映成趣。中交集团供图

走进上海市奉贤区青村镇吴房村，随处可见小桥流水、青砖绿瓦。星罗棋布般置于村落的各种景观小品，是由村民废弃的水缸、磨盘等“化身”而来；村里拆房子留下的瓦片，在被一块块清洗干净并进行防水处理后，叠合成波浪的形状嵌成了新建的桥栏；而村民房子上的青砖，则被用在了村里的百年老宅“三治堂”上。

吴房村内的景观小品，都用的是村民自家房屋拆下来的砖和瓦，节能减排。中交集团供图

作为最早开展绿色示范项目推广工作的央企，中交集团在践行生态文明和绿色发展理念上做出了积极探索。吴房村乡村振兴示范村是上海市首批规划的9个乡村振兴示范村之一，作为承建方，中交上海航道局有限公司（简称中交上航局）于2018年9月进入吴房村一期项目，并于2019年6月率先全面建成并投入运营，改建签约数从最初的17户增加到61户，基本实现全覆盖。

然而项目的建设并非一蹴而就。“当时的吴房村建设可以说非常复杂，农林水田路桥房，同一个工程中包含了市政、房建、水利、景观绿化等多种专业项目，涉及的施工工艺几乎涵盖了资质证书上所有的施工内容。” 中交上航局吴房村项目经理曹峥介绍道。如何与村民和谐共建，如何与环境和谐共生，对项目团队来说是一个大挑战。

建设期间，中交上航局坚持“以水为脉、以田为底、以林为肌、以路为骨、以人为本”，承担了吴房村房屋改建、道路桥梁、河道疏浚、景观绿化及管网管路等的建设，将古老破旧村落建设成为带有乡愁记忆的江南水乡桃花村。在对吴房村“农、林、水、田、路、桥、房”的重构中，项目团队不仅充分考虑民风民俗，还将吴房村三百多年的文化融入了设计理念。“我们坚持少砍一棵树，少拆一幢房，多花一分心，多付一份爱。”项目总工刘洋一直坚持着这样的理念。项目团队在不破坏原有生态肌理的前提下，在村里百年老榉树旁的竹林里开辟出了一条环形步道，让人流连忘返。

吴房村里的百年老宅，如今被改造成村史博物馆和三治堂。中交集团供图

为了积极响应节能减排、碳达峰、碳中和的国家号召，项目团队根据现场实际需求，结合乡村振兴建设特点，将房屋、道路拆除过程中产生的大量固体废料进行综合处置后，作为道路路基换填所使用的二灰材料的替换。综合处置后的建筑废料不仅满足道路路基的级配要求，还大大提高了乡村道路的承载能力，让乡村道路也可以满足货运汽车的运输要求，成功地使建筑垃圾变废为宝，有效降低了施工过程中的碳排放。

吴房村施工过程中产生的固体废料在进行综合处置后，替换用在乡村道路路基的施工中。中交集团供图

2020年3月，吴房村二期项目也顺利竣工。“绿田粉墙黛瓦、小桥流水人家”，这副美丽的青溪画卷，既是中交集团书写“碳达峰、碳中和”绿色答卷的生动一页，也是中国可持续发展道路上的有力注解。

因碧水而灵动、因桃花而妩媚，如今的吴房村，乡情乡愁与十里桃林同放，重新焕发生机与活力。中交集团供图

“从吴房村这幅靓丽的图卷起笔，上航局顺势而为、乘势而上，将高质量乡村振兴的示范样板应用和辐射于江苏、福建、深圳等全国各地的乡村振兴建设。”中交上航局党委书记霍胜勇表示，更多绿色画卷会在祖国各地徐徐铺开。

2021年全国两会上，碳达峰和碳中和被首次写入政府工作报告。目前，中国已经制定了“将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”的目标。

“坚持绿色发展、低碳发展，力争率先实现碳达峰、碳中和，中交人义不容辞、使命必达。”中交集团党委副书记刘翔表示，中交集团践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，并将“绿水青山就是金山银山”意识融入到工程建造和产品制造的方方面面，打造减污降碳协同治理的全生命周期减碳模式，抓住绿色转型带来的巨大发展机遇，积极开展海水淡化、固废处理、海上风电等清洁能源和环境保护业务。

“十三五”期间，中交集团单位收入能源单耗下降超20%，清洁能源占比提高5%，近百个项目获得国内国际节能环保奖项。未来，集团将坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，节约资源、降低能耗，积极发展绿色产业，将碳达峰、碳中和纳入企业发展布局，努力探索企业低碳可持续发展方案。

(责编：王震、章斐然)