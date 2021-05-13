人民网北京5月13日电 （赵超）工业和信息化部今日发布通报称，组织对90款APP进行下架，其中，在近期检测中，天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉5家企业在APP不同版本中反复出现同类问题，工信部将依法暂停其违规行为，予以直接下架处理。

通报称，2021年4月23日，工信部向社会通报了93家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有39款APP未按照工信部要求完成整改。各通信管理局按工信部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，此次内蒙古、安徽、广东、四川、浙江省(自治区)通信管理局检查发现共有46款APP仍未完成整改。

工信部表示，依据《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》(工信部令第24号)、《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》(工信部信管〔2016〕407号)等法律和规范性文件要求，组织对上述90款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理，并加强举一反三，认真排查、系统排查反复出现问题企业，严格落实企业主体责任，把好上架审核关。

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