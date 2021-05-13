人民网北京5月13日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，13日，住房和城乡建设部副部长黄艳在《中国建设报》发表的署名文章《贯彻新发展理念求真务实推动城市节水工作高质量发展》中指出，城市节水是城市更新行动的重要组成部分，应统筹供水安全保障、海绵城市建设、黑臭水体治理、老旧小区改造等工作，推动城市水资源节约集约水平不断提升。

黄艳指出，在城镇化的发展过程中，随着人口从农业农村向城镇转移，分散的农业用水转化为集中的城市用水，水资源利用方式发生根本改变，水资源利用的集约程度整体得到提升。然而，水资源承载能力偏弱的问题始终困扰城市的发展。一方面，我国水资源“底子薄”，人均水资源量远低于世界平均水平；另一方面，部分城市的发展理念出现偏差，节水意识弱，宁可花费高代价远距离调水，也不愿意自身挖潜节水，导致水资源难以承载城市的发展。

推进城市节水，是主动适应我国水资源形势、提高城市水资源承载能力的重要路径。要深化对水资源短缺形势的认识，摒弃单纯依靠增加外调水供给解决水资源短缺的做法。

同时，城市是扩内需补短板、增投资促消费、建设强大国内市场的重要战场。城市节水应贯穿在城市规划、建设、管理的全过程和产业发展的全链条，推动用水方式由粗放向节约集约转变，提升城市产业发展质量和人民群众生活质量，发挥城市节水对经济社会发展的支撑作用。

黄艳强调，强化“节水即是减排、节水即是治污”的意识，持续推进优水优用、循环利用和梯级利用，降低碳排放。通过系统性节水，减少城市新鲜水的取用量、污水产生和处理量，提高再生水利用量，降低城市水系统运行过程中的能耗、药耗等，实现降碳减排。在流域、区域和城市尺度上，打通制约水循环的“堵点”，构建健康的自然水循环和社会水循环，转变城市开发建设方式，有效提升城市水资源供给、水环境治理、水安全保障水平。

“推动再生水的就近利用、生态利用、循环利用。坚持集散结合，结合城市组团式发展，合理布局污水处理及再生利用设施，优先将再生水作为河湖湿地生态补水，促进再生水成为城市的‘第二水源’。狠抓城市供水管网漏损控制，加快城市供水设施智能化改造和建设，构建涵盖水量、水压、水质以及供水设施和用户等动态信息的城市供水物联网。全面改造使用超过年限、材质落后、漏损严重、瓶颈管段的市政供水管网，有序推动小区内部供水设施的改造。”黄艳说。

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