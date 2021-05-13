5月13日，“青岛·进而有为 华为云城市峰会2021”召开。会上，华为公司高级副总裁、中国地区部总裁鲁勇在发表主题演讲时表示：“‘十四五’开局之年，青岛提出‘六个率先’，明确了城市高质量发展的新目标。面向未来，华为将助力青岛城市智能升级，激发链式反应，打造青岛世界工业互联网和全球海洋中心城市的‘新基准’。”

华为公司高级副总裁、中国地区部总裁鲁勇。受访者供图

鲁勇表示，以数字技术与产业升级相结合，建立数字经济与实体经济融合的“新基准”，是青岛城市发展的新脉络。华为与青岛一直以来都有着紧密而深入的合作。早在2017年9月，华为（青岛）基地就在青岛高新区正式落成，持续在智慧城市、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧农业等多个领域助力青岛高质量发展。

演讲中，他还提到，产数融合加速，数质时代已经到来，如何高质量地发展数字经济，是我们必须面对的课题。

据了解，2021年初，青岛明确了数字经济高质量发展的目标，提出了“六个率先走在前列”：即在产业结构、开放创新、城市文明、民生服务、生态环境、城市治理等六大方面求新求变。青岛如何落地“六个率先”，建立现代化城市发展的“新基准“？对此，鲁勇认为，要以“智变”创“质变”，激发链式反应，促进产业、城市、环境的三个范畴的智能升级，实现城市高质量的发展。

在鲁勇看来，当前，城市的发展已从要素实力的竞争转为环境实力的竞争。从硬核实力，到软性实力，再到环境生态、城市文明，都将成为城市长远发展的基础。

对于青岛未来的发展，鲁勇表示，“新基准”的树立只是个开始，实际的探索更加意义深远。未来华为将从4个方面支持数字青岛建设，加大技术创新，补齐产业链短板，助力青岛实现全局结构性突破：即建设共性技术平台，加速产业链升级，打造世界工业互联网“新基准”；聚合“政产学研资用”生态，共建城市智能体，实现城市治理全局结构性突破；发展海洋经济，以技术创新提升城市软实力，让“青”更胜于“蓝”；以“云+智能”为核心关键技术，推动实现城市韧性发展。

鲁勇表示，城市创新正在从应用创新的1.0阶段，走向基础创新和应用创新并重的2.0阶段。根深才能叶茂，重视根技术，投入以云、人工智能等为核心的关键技术，发展创新产业，才能真正实现智慧城市的韧性发展。

据悉，华为已与青岛在智慧政务服务体系建设、产业生态建设、人才培养体系、行业升级转型等领域展开合作。未来华为将与青岛继续携手，以“智变”创“质变”共同迈向新“数质时代”。

(责编：董童、李源)