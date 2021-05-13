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7部门：到2025年培育一批全国商品市场示范基地

2021年05月13日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （赵竹青）商务部等7部门近日印发《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应链服务功能强大、线上线下融合发展的全国商品市场示范基地，产销衔接机制更加稳定，产业辐射带动作用更加显著，商品流通效率有效提升。

专项行动的主要目标是将商品市场打造成为商品流通的重要平台、扩大内需的重要载体、优化供给的重要引擎，基本建成适应经济高质量发展、服务新发展格局的现代商品市场体系。

《行动计划》从优化市场环境、提升服务能力、促进创新融合三方面提出了相应要求。其中特别提到，要引导市场业态创新。包括鼓励农产品市场加强业务流程优化，建立供求信息传导机制，引导按需生产；鼓励工业消费品市场创新营销方式，通过设立消费体验馆、新品发布中心、创意设计坊、电商直播基地等，推动跨界融合发展；鼓励生产资料市场探索交易模式创新，依法合规发展电子交易。

同时，《行动计划》要求推进内外贸一体化。包括支持有条件、有实力、有国际竞争力的商品市场“走出去”，探索与境外经贸合作区优势互补、联动发展；鼓励商品市场与跨境电商综试区、自由贸易试验区和自由贸易港协作，发展跨境电商；鼓励商品市场组织产销对接活动，按照“同线同标同质”要求，支持出口产品转内销。

(责编：赵竹青、吕骞)

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