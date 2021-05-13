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7部门：支持国家中医药服务出口基地高质量发展

2021年05月13日14:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （赵竹青）商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》（以下简称《通知》），从完善体制机制、创新支持政策、提升便利化水平、拓展国际合作空间、加强人才培养和激励五个方面提出18条具体政策措施，着力完善发展环境，形成部门政策合力，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。

《通知》提到，鼓励公立机构基地通过特许经营等方式，以品牌、技术、人才、管理等优势资源与社会资本等开展合作，新建、托管、协作举办医养结合机构，为境外消费者提供多层次多元化的中医药康养服务。

《通知》表示，将充分利用外经贸发展专项资金、服务贸易创新发展引导基金等现有渠道引导加大支持中医药服务贸易发展力度。

《通知》还提到，要建立并完善中药及其制剂的国际寄递标准和指引，鼓励跨境寄递企业承接中药及其制剂国际寄递服务，支持基地为中医药服务国际患者提供便捷的诊断后服务。

(责编：赵竹青、吕骞)

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