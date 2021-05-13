人民网北京5月13日电 （杨曦）近日，第七次全国人口普查主要数据公布后，引发了社会各界的极大关注。有网友发现，此次公布的普查数据与非普查年度公布数据反映趋势出现不一致的情况，因此对个别数据提出一些疑问。

对此，国家统计局针对以上问题以及人口统计的有关问题进行了解答。

人口数据如何统计和公布？

目前，我国人口统计调查主要有三种方式：

一是全国人口普查，每十年开展一次，在尾数逢“0”年份进行，普查数据在《中国人口普查资料》上发布。

二是全国1%人口抽样调查，在尾数逢“5”的年份进行，调查数据在《全国1%人口抽样调查资料》上发布。

三是全国人口变动情况抽样调查，样本量约占总人口的1‰，除普查年份和1%人口调查抽样年份外，每年进行一次，调查数据在《中国统计年鉴》和《中国人口和就业统计年鉴》上发布。

上述三类人口数据的主要统计指标均会在国家统计局数据库中的年度数据中公布。

为何普查数据与非普查年度公布数据反映趋势不一致？

非普查年份的人口数是根据当年抽样调查数据推算的，由于部分年份抽样调查存在漏登率造成推算的人口总体会存在一定的偏差，而且随着时间的推移，这些偏差会不断累积。

开展10年一次人口普查，可以全面查清我国人口的数量、结构、分布等方面情况，让我们更加清楚地了解到过去10年我国人口发展情况，为更好地研究人口问题、制定人口相关政策提供了极为宝贵的数据资料。

那怎么处理这种不一致的情况呢？按照国际惯例和通常做法，普查结束后一般会依据普查结果对两次普查之间公布的年度数据进行修订，以更加真实、客观地反映人口发展轨迹。在第六次全国人口普查以及刚刚结束不久的第四次全国经济普查，也都根据普查数据对历史数据进行了修订。目前这项工作正在进行中，相关数据在修订完成后择期予以发布。

人口统计是按照户籍统计还是按居住地统计？

目前我国人口普查和人口调查均按常住人口进行统计和汇总。判断常住人口的时间标准为半年，空间标准为乡、镇、街道。

常住人口是制定国民经济和社会发展规划、评估国民经济生产能力、评价居民福利水平等的重要基础数据，适用范围广泛，如财政支出、城市建设、住宅建设、公共设施的配置、教育投资、医疗投资和公用事业投资等都需要根据常住人口的规模进行规划。

户籍人口指不管是否外出和外出时间长短，只要在某地公安户籍管理部门登记了常住户口，则为该地区的户籍人口。户籍人口数据由公安部门统计，长期以来，我国建立了一套完善的户籍统计和管理制度，在社会管理中发挥了重要作用。

流动人口数据是如何统计的？

流动人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致，且离开户口登记地半年及以上的人户分离（扣除市辖区内人户分离）的人口。用于判断和反映流动人口的调查指标包括：户口登记地、调查时点居住地、离开户口登记地时间和离开户口登记地原因等。国家统计局根据《中华人民共和国统计法》制定人口统计调查制度，定期开展人口统计调查，发布常住人口、出生人口、死亡人口、城乡人口、流动人口等主要人口统计数据。

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