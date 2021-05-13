图为南沙区政务服务一口受理。南沙区提供

人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）近日，“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”主题活动线上云座谈系列首场——“线上走进广东南沙区”顺利举行。

营商环境就是生产力，优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力。一段时间以来，优化营商环境成为各地提升区域竞争力的重要途径，而国家级新区是承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区，同时也是优化营商环境先行先试的试验田。

据了解，南沙区近年来累计推出719项自贸区制度创新成果，分别在国家、省、市复制推广43项、119项、202项，3项工作获国务院督查激励通报，3项创新成果入选商务部最佳实践案例。

南沙区政府副区长孙勇长孙勇表示，“十四五”期间，南沙区将持续深化改革创新，营造国际一流水平的营商环境。发挥国家级新区、自贸试验区、粤港澳大湾区核心平台战略作用，对标最高标准、最高水平，在若干重点领域率先实现突破。

如何营造国际一流水平的营商环境？对此，孙勇认为，一是强化制度集成创新，推动自贸试验区扩容提质；二是打造市场化法治化国际化营商环境，建设营商环境创新引领示范区；三是深入推进要素市场化配置改革，打造大湾区要素市场化配置体制机制改革先行区；四是全面激发市场主体活力；五是构建诚信建设长效机制，建设信用治理创新先行区。

南山区创新工作局副局长赵红星告诉记者，2020年，南山区制定实施了营商环境改革三年行动计划，在推进三年行动计划的基础上，并结合国家、省、市的最新部署，聚焦市场主体反应强烈的突出问题，对标国内外一流标准和最佳实践，突出南沙特色和差异化探索，于今年4月21日，南山区发布了《广州市南沙区2021年营商环境改革工作要点》提出了南沙5大领域26个方面60项改革举措。

赵红星表示，南沙区在优化营商环境方面，一是要沉下心来优环境，继续做实“常态化跟踪”，瞄准企业需求解难题，对照指标体系补短板，吃透评估规则抓关键，聚焦制度建设管长远，有针对性的提升营商环境；二是要主动出击建平台，紧紧围绕南沙作为与港澳规则相互衔接示范基地的定位，推动建设营商环境国际交流促进中心，开展差异化探索，促进营商环境改革升级。完善全国首个常态化粤港澳规则对接平台，打造定位为数字经济公共基础设施全球溯源中心的建设；三是要强化机制固实效，聚焦重点领域、关键环节，充分借鉴学习港澳及全球先进经济体营商环境理念标准和最佳实践，争取在商事制度改革取得更大突破，促进跨境要素流动更加自由便捷，持续探索特色金融收获更多经验。

“营商环境建设永远在路上，我们将砥砺前行，永不止步，紧紧抓住优化营商环境不放松。”赵红星说。

(责编：崔元苑、吕骞)