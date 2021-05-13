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常兆华：民营企业已成推动“中国品牌”建设的主力军

2021年05月13日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （许维娜）“品牌是企业名片和国家软实力的象征。经过几十年的市场洗礼，今天的中国企业越来越熟谙产业链‘微笑曲线’，越来越懂得品牌建设的重要意义。”日前，全国工商联副主席常兆华在以“坚持品牌引领 创享美好生活”为主题的“中国品牌发展国际论坛中国企业品牌建设分论坛”上表示，打造好品牌，已愈发成为行业的共识和企业行稳致远的关键。

常兆华介绍，在不断实践过程中，有的企业依托制造业产业链优势，通过质量抢占国际市场，扩大企业影响，树立良好形象；有的企业通过深耕国内市场，赢得了市场口碑，受到了用户欢迎；有的企业借助创新实现产品迭代，努力打造国货精品、着力塑造国潮品牌。

“民营企业已成为推动“中国品牌”建设的主力军，已成为影响‘中国品牌’建设成效的重要因子。”常兆华指出，目前我国民营经济具有“五六七八九”的特征，百分之九十的市场主体都是民营企业。

常兆华还表示，品牌是企业参与市场竞争的重要资源。模仿型、排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，企业的市场竞争正在逐步由数量扩张和价格竞争，转向质量提升和差异化竞争。

品牌作为质量、服务与信誉的重要标志，其突出特征是强调提升产品和服务质量，实现差异化经营。“只有牢固树立品牌意识，呵护企业商誉、重视产品质量、提升服务水平，才能不断强化企业的可持续发展能力，才能不断巩固企业的竞争优势，才能在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。” 常兆华说。

“在新发展阶段，如果企业发展依然存在惯性思维、抱有侥幸心理，在品牌建设上投机取巧，必然自断前路、自毁前程。” 常兆华强调，强化品牌建设，更好发挥品牌作用，是推动我国经济高质量发展的必然选择。

常兆华还指出，品牌作为生产者和消费者的共同追求，是企业竞争力的重要体现，“我们只有进一步增强企业的核心竞争力，培育一大批国内领先、世界知名的品牌，才能在新发展格局中不断赢得先机和主动。”

(责编：崔元苑、吕骞)

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