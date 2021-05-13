在你眼中，这是一个工厂。在他眼里，这是一个玩具。

在你眼中，这是一堆冰冷机器。在他眼中，这是一个智慧生命。

搭着积木唱着歌，他们就能把工厂大变活人。下面请收看魔术节目：工厂大脑！

这座位于杭州的工厂，每年要生产360万套汽车轮毂轴承总成，他们的产品，关系到了全球上千万卡车及司机的安全。作为国内最早一批工业互联网技术革命的拥趸，这个企业的负责人，很早就意识到了工厂数字化改革的迫切性。

“我认为制造业每5年10年都有一个升级。”浙江兆丰机电股份有限公司董事长孔爱祥说，当下的年轻人，并不喜欢重复劳动的搬运式操作。这催生了制造业的机械换人，机器换人又催生出来智能化、智慧化的工厂。工厂智能化以后，又产生了工业互联网，也产生了数字孪生。“这是一个不断进化不断升级的过程。这个过程你跟上了节拍，制造业就有前途，就有希望。”

于是，工业互联网技术专家刘凯考察了这个工厂。他要带领自己的团队，挖掘工厂中每一个数据的价值，对工厂进行革命性改造。他就像一名“数字猎人”，要捕猎那些高价值的数据，然后对它们进行筛选、清洗，重新利用。在作了深层分析之后，专家团队决定：做一个数字中枢系统，称为工厂大脑。

这个大脑，首先会把工厂里各个不同来源的数据进行标准化清洗，然后把数据进行分析，实时生成一个个简明扼要的生产决策，供企业的决策者进行参考。本来杂乱无章的虚拟数据，变成了一个个形象而具体的符号呈现在决策者面前。

工厂大脑对所有数据进行分析整理后，会自动优化出一套最高效的解决方案，并向各个系统发出指令。经过数字化改造后，全部的生产环节，都在工厂大脑的掌控之下；整个生产系统，在数字中枢的指挥下，充满了活力。

决策者们，也只需要坐在大屏前，就能全面掌握工厂情况并发出指令。而工厂的生产效率，也大跨步地提升了16%。

随着一批新工业人中的“最强大脑”走进工业，深入车间，互联网技术正在大刀阔斧地改变工业的面貌。让制造业作为一个生命体，工厂作为一个整体，它看到的未来数字化不仅仅是一两个痛点问题，而是要解决它怎么充分利用数据，利用计算这个动能，真正实现数字化、智能化、网络化的必经之路，也是一个新的、重大的基础设施。

100年前的电气化革命，彻底地改变了社会的发展模式。如今，数字化革命再次让我们站到了百年未遇的大机遇下，中国的新工业人用他们的新思维和新技术，承担起了工业互联网的未来，也承担起了中国数字化经济的未来。

（配文：赵竹青）

(责编：赵竹青、吕骞)