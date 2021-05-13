人民网北京5月13日电 （许维娜）“电子信息行业是我国经济转方式、调结构、聚新能的先遣军。”日前，中国电子信息行业联合会常务副会长周子学在以“迎接数字时代”为主题的“中国品牌发展国际论坛电子信息行业品牌建设分论坛”上表示，改革开放以来，电子信息行业连续多年保持着快速增长，成为数字化转型的主导力量。

中国电子信息行业联合会常务副会长周子学。中国电子信息联合会供图

周子学表示，在5G、大数据、云计算、人工智能、集成电路、新型显示、自主系统软件和工业软件等新一代信息技术领域，技术创新密集涌现，信息技术、数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生各种新业态新模式。

在新一轮技术革命和产业变革初步兴起的局面下，周子学认为，一是要充分认识数字化转型的紧迫性，强化竞争优势；二是要深刻认识数字化转型的趋势和使命，电子信息行业既是转型者，还是推动、支撑其他行业转型的赋能者；三是要科学认识数字化转型的复杂性和长期性，以满足需求，提高质量效益为导向，以创新为驱动，科学推进。

工业和信息化部科技司一级巡视员毕开春。中国电子信息联合会供图

工业和信息化部科技司一级巡视员毕开春表示，品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，打造一批具有世界声誉的中国品牌，是推进制造强国和网络强国建设，加快融入发展新格局的重要举措。

毕开春还介绍，工信部正在积极推动开展数字化质量管理的理论研究，着手制定数字化质量管理实施指南，指导企业在产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化等方面提高质量设计，完善在线诊断、产品溯源等全生命周期的质量管理能力和方法，以数字化推动生产制造的效率和产品质量的提升，不断夯实品牌发展的基础。

中国电子信息产业发展研究院副总工程师安晖则在数字化转型主题报告中指出：“能不能适应和引领数字化发展，成为决定大国兴衰的一个关键，我国必须紧紧抓住数字技术变革机遇，抢占新一轮发展制高点，把握时代主动权。”

(责编：崔元苑、吕骞)