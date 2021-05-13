新华社北京5月13日电（记者于佳欣）商务部部长王文涛13日表示，商务部将努力稳住外资基本盘，会同相关部门和地方，加强与外资企业和外国商会沟通交流，为外资企业提供更好服务保障。

王文涛是在当天召开的医药行业外资企业座谈会上作出上述表示的。西门子、武田、罗氏、通用医疗等15家医药行业外资企业和中国美国商会、中国欧盟商会参加会议。

王文涛表示，利用外资是对外开放的重要内容。改革开放40多年来，吸收外资给中国现代化建设提供了必要资金、先进技术、宝贵管理经验、众多国际人才，对促进中国经济发展发挥了积极作用。外资企业也充分分享中国发展机遇和红利，实现了自身发展。

王文涛指出，“十四五”期间，中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为外资企业提供更广阔发展机遇。

他强调，新发展格局决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。近年来，中国政府持续推动高水平对外开放，持续扩大市场准入，持续打造开放平台，持续完善外资法律体系，持续强化稳外资政策，持续推进国际投资自由化便利化，坚持“融入”全球经济体系，努力为各国企业在华投资经营创造更好营商环境。

王文涛强调，按照党中央、国务院稳住外贸外资基本盘的决策部署，下一步，商务部将会同相关部门和地方，加强与外资企业和外国商会沟通交流，及时解决外资企业反映的困难问题，为外资企业提供更好服务保障。

与会企业高度赞赏近年来中国在扩大市场准入、加大知识产权保护力度、持续优化营商环境等方面作出的努力，纷纷表示将积极参与构建新发展格局，继续加大在华投资力度，为中国消费者提供更多的优质医疗产品和服务。

去年，中国成为全球第一大外资流入国。商务部数据显示，截至去年底，外商累计在华投资设立企业100多万家，累计吸收外资超2.3万亿美元，贡献了全国2/5的出口，带动了1/10的城镇就业。

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