本报记者 邱海峰

今年以来金融服务实体经济情况如何？怎样看输入性通胀？接下来货币政策是什么取向？……对于当前市场关心的诸多问题，中国人民银行5月11日发布的2021年第一季度《中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）作出分析和解读。《报告》显示，今年以来稳健的货币政策坚持稳字当头，体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性，对实体经济支持力度稳固。关于下一阶段政策思路，《报告》明确，货币政策要稳字当头，保持货币政策的主动性。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体经济放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。

金融机构贷款保持合理增长

谈及服务实体经济，《报告》提出，今年以来，金融服务实体经济质量和效率逐步提升，为经济高质量发展提供了适宜的货币金融环境。

具体怎么看？《报告》从信贷规模、结构、利率等角度给出了详细分析。

规模合理增长。3月末，金融机构本外币贷款余额为186.4万亿元，同比增长12.3%，比年初增加8.0万亿元，同比多增6734亿元。人民币贷款余额为180.4万亿元，同比增长12.6%，比年初增加7.7万亿元，同比多增5741亿元。金融机构信贷投放节奏把握适度，保持了支持实体经济的连续性、稳定性、可持续性，增强了服务高质量发展的后劲。

结构持续优化。企（事）业单位中长期贷款比年初增加4.5万亿元，同比多增1.4万亿元。3月末，制造业中长期贷款增速为40.9%，连续上升17个月，其中高技术制造业中长期贷款同比增长达45.0%。普惠小微贷款余额16.7万亿元，同比增长34.3%，比上年末高4个百分点。普惠小微贷款支持小微经营主体3527万户，同比增长26.6%。

利率水平较低。今年中国人民银行持续释放LPR改革潜力，继续促进金融系统向实体经济让利。数据显示，3月，贷款加权平均利率为5.10%，保持在历史低位。其中，一般贷款加权平均利率为5.30%，同比下降0.18个百分点。企业贷款加权平均利率为4.63%，同比下降0.19个百分点。

输入性通胀的风险总体可控

近期全球大宗商品价格和主要经济体通胀指标表现出上行态势，这将如何影响我国物价走势？《报告》以专栏形式对此进行了分析。

《报告》提出，对我国而言，国外通胀走高的输入性影响主要体现在工业品价格，叠加去年低基数的影响，可能在今年二、三季度阶段性推高我国工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅。

具体到对我国物价的影响上，《报告》介绍，近年来我国PPI向居民消费价格指数（CPI）的传导关系明显减弱，国际大宗商品价格起伏波动对我国CPI走势的影响也相应较低。加之国内生猪供给已基本恢复，猪肉价格总体趋于下降，粮食连续多年丰收、农产品自给率总体较高，初步预计今年CPI涨幅较为温和，受外部因素影响总体可控，将保持在合理区间运行。事实上，我国作为大型经济体，若无内需趋热相叠加，仅国际大宗商品价格上涨也并不容易引发明显的输入性通胀。

“综合研判，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控。”《报告》指出，我国在去年应对新冠肺炎疫情时坚持实施正常的货币政策，没有搞大水漫灌，经济发展稳中向好，保持了总供求基本平衡，不存在长期通胀或通缩的基础。当然，需对大宗商品涨价给我国不同行业、不同企业带来的差异化影响保持密切关注，综合施策保供稳价，及时有效管理预期，防范市场价格波动失序。

显著提高货币政策传导效率

作为货币政策工具之一，公开市场操作今年以来引起市场高度关注。对此，央行指出，市场在观察央行公开市场操作时，应重点关注公开市场操作利率、中期借贷便利利率等政策利率以及市场基准利率在一段时间内的运行情况，而不应过度关注央行操作数量，避免对货币政策取向产生过分解读。

《报告》显示，目前，中国人民银行逐步形成了在每月月中固定时间开展中期借贷便利（MLF）操作、每日连续开展公开市场操作的惯例，通过持续释放央行政策利率信号，引导市场利率围绕政策利率波动，显著提高了货币政策传导的效率。

谈及下一阶段思路，《报告》提出，加强对流动性供求形势和金融市场的监测分析，综合运用中期借贷便利、公开市场操作、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导市场利率围绕政策利率为中枢波动。

针对今年以来美国国债收益率快速上行，《报告》提出，总体看，美债收益率上行和未来美联储调整货币政策对我国的影响有限且可控。下一步，关键是把自己的事办好，货币政策要稳字当头，保持货币政策的主动性，珍惜正常的货币政策空间，同时密切关注国际经济金融形势变化，加强跨境资本流动宏观审慎管理，增强人民币汇率弹性，以我为主开展国际宏观政策协调。

(责编：胡永秋、牛镛)