陈振凯 王绍函

5月10日，在消博会游艇展现场，游艇泊位上停放了100余艘游艇，在蓝天白云下组成了一道亮丽的风景线。

张俊其摄（人民图片）

5月10日，在消博会珠宝展区，游客在选购珠宝首饰。

王程龙摄（人民图片）

5月10日，在消博会江西展馆内，游客在选购陶瓷艺术品。

王程龙摄（人民图片）

5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会在海南国际会展中心举行。4天来，共有约70个国家和地区的1505家企业、2628个消费精品品牌参展，进场观众超过24万人次。

连日来，首届消博会引发网络热议。各方舆论认为，“中国市场，不容错过！”

落子海南

不少网友有一个疑问：“继博鳌亚洲论坛之后，消博会，这一国内首个以消费精品为主题的国家级展会，缘何会落子海南？”

新华网刊发题为《中国国际消费品博览会为何落子海南？》的文章介绍，2020年6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》正式对外发布，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办中国国际消费品博览会。

从广交会到上海进博会，从北京服贸会到消博会，中国大型会展日益丰富，越办越好。相比其他会展，消博会有何不同？

央广网引述商务部副部长王炳南观点指出，每个展会的定位各有不同，消博会的目标是形成具有国际一流水平的消费精品博览会。

他介绍，举办消博会，就是要围绕海南“国际旅游消费中心”建设，打造国际消费精品的全球展示和交易平台。消博会在海南举办，就是要汇聚自贸港的政策优势，汇聚全球人气，经过几年培育，形成具有国际一流水平的消费精品博览会。

网友“泳池环游世界的梦”留言说：首届消博会将是中国消费升级、打通国内国际双循环的“新窗口”。

亮点纷呈

4天展会，都有哪些亮点？

微博账号“人民日报”用9个关键词总结首届消博会。它们分别是：高端云集、新品不断、优选上架、特色夺目、精彩纷呈、创意出场、国潮上新、网红吸睛、智能驱动。如“新品不断”方面，10公斤重黄金彩蛋全球首展，58个品牌、107艘游艇参加游艇展……

一篇题为《璀璨盛会 开放中国 海南机遇》的文章，网上广为传播。这场亚太地区规模最大的消费精品展，到底多火？戴比尔斯永恒印记、费伯奇、酩悦轩尼诗、西班牙敖司堡、日本资生堂、法国奢侈品企业开云集团、美国泰佩思琦集团等展出的展品亦迎来高光时刻，引人注目……

每一秒都不容错过！新华网刊文说，一秒钟，中国进口消费品约4.97万元。一秒钟，海南免税店卖出商品1038元……在首届中国国际消费品博览会上各个场馆人潮涌动，新品新展接连亮相。这里的热度，印证了中国经济的活力和潜力，这就是中国，一个14亿人的超大市场。

微博账号“凤凰卫视”则关注到国内馆看点——新疆馆主打新疆棉，展示其全产业链；湖北馆则主打人工智能科技消费。

溢出效应

首届消博会，价值不止在“消费”。

它有“溢出效应”。微博账号“海南自由贸易港”介绍，首届中国国际消费品博览会助力消费增长，展会溢出效应可期。近日海南购物中心客流量与上月同期相比明显增长，5月1日至10日海南9家离岛免税店销售额21.9亿元，同比增长1.79倍。

它带动老字号重焕生机。微博账号“经济日报”发表文章《新平台带来新机遇》指出，不少老字号顺应消费新形势，变中求新，在消博会上引爆新热度……拥有80多年历史的牙膏品牌冷酸灵，带来了与国家博物馆联名的“新国宝”牙膏。

它为海外品牌带来机遇。国际舆论认为，消博会利于各国搭乘中国发展的“快车”“便车”，为世界经济复苏提供新增长动力。参考消息网刊发评述《首届消博会展现中国开放新姿态》，文章引述《日本经济新闻》报道指出，对海外品牌而言，海南作为中国市场入口的重要性与日俱增。

不少网友留意到中国（海南）改革发展研究院院长迟福林的一个观点：“十四五”期间，中国将成为全球最大的商品消费市场，为全球经济复苏提供强大助力。

网友表示：“内需拉动，动力十足，中国经济发展潜力巨大！”“令人心潮澎湃，祖国越来越强大！”

(责编：胡永秋、牛镛)