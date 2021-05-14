本报记者 王乐文 张丹华

5月6日，满载着电水壶、光纤调制解调器等50车货品的X8155次中欧班列（西安），从中国铁路西安局集团有限公司西安国际港站驶出开往阿拉山口口岸，标志着2021年中欧班列（西安）运输车数突破5万车。

“十四五”时期，西安将打造内陆改革开放高地作为目标之一，正通过做优开放通道、做好开放平台、做大开放载体，构筑更高水平开放型经济体系，建设链接国内国际双循环的国际门户枢纽城市。

建构一带一路国际贸易黄金通道

2020年4月，习近平总书记在陕西考察时强调，要围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，突出基础性、根本性、全局性的重大改革举措，打造内陆改革开放高地。

一年来，西安以改革开放为动力，谱写新时代追赶超越新篇章，在全面深化改革和新一轮对外开放进程中的战略地位更加凸显。

“我们运送的货物是称重传感器，相比以前走海运，中欧班列‘汉西欧’至少节约一半的运输时间，提升了货物交付效率，极大地增强了我们在国际市场上的竞争优势。”中航电测仪器股份有限公司计划物流部部长赵江波说，“汉西欧”的开通，让汉中企业更加便捷地走出国门。

2021年3月31日，首列“宛西欧”、首列“汉西欧”双线齐发，分别从河南南阳、陕西汉中始发，在西安港集结分拨后，再搭乘中欧班列“长安号”抵达中亚和欧洲。至此，西安“+西欧”国际货运班列线路已达15条，中欧班列（西安）集结中心的影响力和辐射力持续增强。

据了解，“长安号”2020年开行3720列，开行量、货运量、重箱率均居全国第一；中欧班列（西安）集结中心纳入国家示范工程。奔驰在新丝绸之路上的“长安号”，成为西安开放的重要载体和平台。

陆上“丝绸之路”越跑越宽，空中“丝绸之路”越飞越畅。

4月29日11时46分，一架满载24.6吨电商产品、国际快件的波音B757—200F飞机从西安咸阳国际机场腾空而起，飞往4400公里外的俄罗斯叶卡捷琳堡，标志着西安至叶卡捷琳堡全货运航线正式开通。这是今年空港新城联合西安咸阳机场海关、西部机场集团开通的第二条国际货运航线。商务部统计数据显示，中俄双边贸易额已经连续3年突破千亿美元，中国连续11年成为俄罗斯第一大贸易伙伴。

如今，西安国际全货运航线累计达到18条。通过差异化的航线布局，一条以西安为中心，布点陕西、辐射西部乃至“一带一路”的现代物流新经济走廊正在加速形成。

营造效率高、服务优的国际一流营商环境

优化政务服务环境，各级政府都在努力。如何让群众办事更加顺畅，是政务服务部门持续思考的问题。西安市行政审批服务局没有自己“闷头想”，而是敞开大门，邀请各界代表当审批服务“改革体验官”，以亲身经历的方式从各自角度发现服务“短板”。

3月31日上午，西安市第二批47名审批服务“改革体验官”从西安市行政审批服务局负责人手里接过红色聘书，开始履行“参与改革体验和监督办事流程”的体验职责。

这批“改革体验官”中有专家学者、媒体记者、企业负责人等来自各行各业的代表，他们深入服务窗口、办事大厅和基层网点，监督“15分钟政务服务圈”建设、“一件事一次办”集成改革、跨区域通办等工作服务和成效，收集企业和群众的意见建议。

“我基本上一个月去一趟政务大厅，发现问题，就直接在体验官微信群里反馈，一般当天就会有答复意见，一周就会接到询问是否对处理结果满意。”浙江省建工集团西北公司综合办主任张亚龙说。

2020年以来，西安市委、市政府坚持深化“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”三位一体协同推进，聚力打造全国一流营商环境。

设立“水电气暖”综窗，企业和群众“跑一趟路、进一扇门、填一张表”即可完成报装，办理时间由原来的7天以上缩减为1天；与广州、济南开展“跨省通办”业务；发出陕西省内首张药品零售行业综合许可证和“一照多址”营业执照……一年来，西安多项改革创新为企业发展释放政策红利，今年1—2月，陕西自贸试验区西安区域新增市场主体1395家，同比增长60.0%，注册资本206亿元。

在国家发改委发布的我国营商环境领域首部权威报告《中国营商环境报告2020》中，西安市获评“中国营商环境标杆城市”，政务服务、企业开办两项改革经验及西咸新区“三服四化”改革举措在全国推广。

建设更高水平开放型经济体系

4月1日上午，西安综合保税区增值税一般纳税人试点企业资格生效，试点企业陕西思赢电子科技有限公司首票货物在西安车站海关的监管下顺利入区。

据了解，陕西思赢电子科技有限公司主要从事高清液晶显示器、高清电视机的研发和销售。试点前在国内采购原材料所缴纳的增值税无法进行进项抵扣，且原材料供应商因没有进出口权，不能与陕西思赢直接发生业务往来，必须通过外贸企业过渡，增加了采购环节、采购成本和人工成本。

“取得一般纳税人资格试点后，解决了上述问题，有效助力企业拓展国内国外两个市场，预计每年可增加8000万元的内销收入，增加企业净利480万元。”陕西思赢电子科技有限公司副总经理张莉莎说。

一年来，西安加快建设更高水平开放型经济体系。各口岸综合运用“提前申报”“舱单归并”“先验放后检测”等措施，深入推进简政放权，国际贸易“单一窗口”全面推广，100余项业务通过“互联网+”“掌上海关”在线办理。2020年出口通关时间和进口通关时间，较2017年分别压缩61.8%和60.9%。

伴随着服务水平的提高，2020年西安市进出口总值、实际利用外资分别逆势增长7.2%、8.8%。临空经济规模突破120亿元、航空货邮吞吐量37.6万吨，旅客吞吐量3107.4万人次，稳居全国机场前10位。

随着“一带一路”倡议的实施，西安建设更高水平开放型经济体系的步伐不断加快……

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 01 版）

(责编：胡永秋、牛镛)