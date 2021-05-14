本报记者 谢卫群

2021年中国品牌日活动5月10日在上海开幕，这是2017年以来的第五个中国品牌日。穿梭于各个展馆，可见中国品牌济济一堂，大国重器引人瞩目，让人真切看到中国品牌的新成果新形象，感受到建设品牌强国的信心决心。

习近平总书记高度重视中国品牌建设，明确要求“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。

蹄疾步稳，中国品牌跑出加速度，中国成为名副其实的品牌大国。2020年，我国有133家企业进入世界500强榜单，位居世界首位。“十三五”以来，进入世界500强的中央企业达到48家，民营企业500强门槛从2016年的100亿元提升至2020年的200亿元。

彰显创新创造磅礴力量

中国自主品牌博览会中，线上线下展示平台同步搭建，线下展览占地约2.5万平方米，线上展览以线下实体展览为基础，设置1个云上序厅、37个云上地方展馆和19个云上央企展馆，中国品牌精彩纷呈。

——以自主创新成就中国品牌。国机集团展示的8万吨模锻压机模型、东方红拖拉机模型等，展示了企业在推动中国制造走向世界方面的品牌力量。“8万吨模锻压机可以用于钛合金、铝合金、高温合金等大型模锻件制造，为我国航空、舰船、电力、核工业等行业提供高性能的产品。”现场工作人员介绍。

“200米，1000米，4534米……”能够深潜万米的“奋斗者”号模型让人驻足，虽然展示面积不大，但通过电子显示技术将其不断下潜的过程一步步演示出来，彰显出中国品牌创新创造的磅礴力量。

——以工匠精神塑造中国品牌。吉林展馆中，“吉林一号”商用遥感卫星、“复兴号”高速动车组等展品，向世界呈现了吉林“智造”成就。2015年，长光卫星公司自主研发的高分辨率遥感卫星“吉林一号”升空，开创了我国商业卫星应用的先河。依托“星载一体化”关键技术，经历十几次发射，“吉林一号”卫星在轨运行数量增至28颗，建成了我国目前最大的商业遥感卫星星座。

从中国制造到中国创造，中国品牌的空间广度不断拓展。

紧扣市场需求变化

企业是品牌建设的主体。以创新提升品质，以品质擦亮品牌，中国企业扎扎实实提升自身实力。

——延伸产业链自我革新。既能加油、加电、加氢，还有便利店、咖啡店等服务，中国石化在现场展示了未来的“油气氢电服”综合加能站模型。据介绍，中国石化已在广东、浙江、上海等地建成多个油氢合建示范站，“十四五”期间还将规划在全国建设1000座加氢站和油氢合建站。

——围绕市场需求创新发展。福建展馆中，宁德时代推出了光储充检智能充电站模型：停车场车棚上面是太阳能板，下面就是充电桩。它采用模块化的设计理念，占地面积小，选址灵活，不用改造配电网就可以快速建设，而且可以提供大功率快充、电池检测等综合服务。

创新是引领发展的第一动力。从创意设计到技术工艺再到商业模式，中国品牌坚持不懈推动创新，在市场竞争中赢得先机、掌握主动。

共享双循环发展机遇

好品牌是培育出来的，也是竞争出来的，近年来中国品牌勇于开拓、扬帆远航，到全球市场上与国际大牌同台竞技，找差距、补短板。

今年，不少国产品牌携新能源汽车或相关技术来到现场。江西馆展示的爱驰电动车造型别致，白色的车身上还嵌入了青花瓷的色彩。这一年轻的新能源汽车品牌，集新能源汽车研、产、能、供、销为一体，其中爱驰U5车型已远销国外。

果绿色外表，两侧上开门……广东展出的小鹏P系列汽车，电池续航可达706公里，百公里加速4.3秒。据介绍，4月小鹏汽车总交付达5147台，增幅达285%。

坚持国内国际两个市场同步推进，国产新能源车企立足自主创新，打通了汽车研发、生产制造、新零售等各个环节，利用移动端大数据为消费者提供最佳出行体验。最新数据显示，前四月我国新能源汽车销量同比增长2.5倍。

海信集团总裁贾少谦表示，面向世界做大做强中国的品牌，是中国所有新一代企业家、老一代企业家共同的意愿和壮志雄心。

无论是新能源汽车、综合加能站，还是深潜万米的奋斗者号、8万吨模锻压机等国之重器，集中宣传展示我国品牌发展新成果新形象，将在全社会进一步凝聚品牌发展共识，传播品牌发展理念，营造品牌发展浓厚氛围，持续推进品牌建设，促进形成强大国内市场。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 01 版）

(责编：胡永秋、牛镛)