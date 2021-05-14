本报武汉5月13日电 （记者强郁文）位于武汉国家航天产业基地卫星产业园的国内首条小卫星智能生产线13日迎来第一颗卫星下线。这标志着我国即将进入小卫星批量生产阶段。

本次下线的卫星由中国航天科工集团有限公司自主研发，是面向批产的典型卫星。该卫星由结构与机构分系统、热控分系统、供配电分系统、姿轨控分系统、综合电子分系统、工程测控分系统和有效载荷分系统七大系统组成。

据航天科工空间工程发展有限公司相关负责人介绍，该卫星通过多个工序，在卫星智能生产线上完成总装集成测试，顺利实现成品下线，有效验证了卫星智能生产线的可行性。

据悉，该卫星智能生产线于2019年启动建设，目前已具备正式投产运行条件。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 01 版）

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