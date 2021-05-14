前4月——
我国实际使用外资同比增长38.6%
2021年05月14日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月13日电 （记者罗珊珊）记者13日从商务部获悉：今年1—4月，全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。
从行业看，服务业实际使用外资金额3129.4亿元人民币，同比增长46.8%。高技术产业增长29.1%，其中高技术服务业增长34%，高技术制造业增长15.4%。从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长62.8%、65.2%、9.2%。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长39.1%、37.5%和30.3%。
下一步，商务部将会同相关部门和地方，加强与外资企业和外国商会沟通交流，为外资企业提供更好服务保障。
《 人民日报 》（ 2021年05月14日 01 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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