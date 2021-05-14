本报记者 李 纵

近日，受中共中央委托，民盟中央主席丁仲礼率调研组赴广西壮族自治区就“加快沿边战略性布局发展，支撑促进构建新发展格局”开展重点考察调研。围绕同一专题，民盟中央常务副主席陈晓光率调研组赴黑龙江开展重点考察调研。调研期间，调研组深入了解当地边境贸易、口岸通关、企业生产以及基础设施建设等相关情况。

深入调研，全面了解沿边地区开发开放政策落地情况

“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是当前关系我国发展全局的重大战略任务。”民盟中央副主席张道宏说，广西区位优势明显，对接粤港澳大湾区，而且同东盟的联系比较密切，这几年边贸领域上广西在模式创新、体制机制改革方面也积累了不少经验。

在广西调研期间，调研组在南宁召开座谈会，广西有关部门负责人介绍了广西在沿边开放合作中积累的经验做法。

“广西边境地区虽已实现国家战略全覆盖，但边境地区一些工作涉及多头管理，导致一些政策交叉，落地执行难度大。”“近年来广西边境地区基础设施建设取得较大成效，但基础设施不完善仍然制约高质量发展。”……广西有关部门负责人还就当前沿边开放面临的主要问题与调研组进行了深入交流。

调研组认为，在构建新发展格局方面，需要充分发挥边疆省区优势，在基础设施建设、完善市场体系、优化空间新格局等方面赋予更大自主权，在加强跨境治理协同、推进法治化治理等方面有所突破，在稳边固边的基础上进一步做好兴边富民。

黑龙江地处东北亚中心区域，是我国对东北亚及俄罗斯开放的重要桥梁和纽带。在黑龙江，调研组召开座谈会，了解黑龙江沿边地区的发展情况、沿边地区发展面临的突出矛盾和问题、推进沿边地区融入新发展格局的思路和建议等。

调研组认为，黑龙江近年来沿边开放取得了长足发展，比如基础设施建设持续改善，跨境合作平台不断打造、机制不断创新。沿边开放开发是促进东北振兴的一个很好的支点。

实地走访，精准把握沿边地区经济发展现状

聚焦优化沿边对外开放的体制机制，调研组赴广西崇左凭祥市、防城港东兴市考察调研，深入了解广西边境贸易、口岸通关、企业生产以及基础设施建设等相关情况。

“我们公司主要生产龟苓膏，在水果小镇建立原料基地可以更方便快捷地从越南进口优质仙草原料，直接在基地内自主完成加工、生产等环节，每年物流成本能降低15%。”凭祥生和堂健康食品有限公司副总经理李坚说，去年12月开业至今，公司产值已经突破4000万元。

中国（凭祥）东盟水果小镇地处凭祥市夏石镇，于2017年启动建设，充分利用边境贸易进口的水果、坚果、农副产品、中草药等口岸特色资源，目前共引进生和堂、盐津铺子等40个产业项目。

调研组认为，未来要使沿边地区的特色产业得到进一步提升，尤其是使得一些沿边地区的“过道经济”发展成有特色、有竞争力、有活力的产业集聚区。要依托沿边地区富有活力的小城镇和城市的发展来促进产城融合，促进沿边地区更好地吸引人、留住人，为沿边的长远发展提升内生力量。

调研组还建议，加强政策协同，扩大沿边地区治理权限。加快试点，推进签署一批民生属性较强的协议，如劳务协定、跨境旅游合作协议等。在沿边建立商协会，创新沿边经济与社会治理模式。

在黑龙江调研期间，调研组深入边境城市黑河考察中俄东线天然气管道、黑龙江大桥公路口岸等；在哈尔滨考察调研中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区；在边境口岸城市绥芬河考察互市贸易点等。

调研组认为，黑龙江沿边有18个县（市、区），具有独特的区位优势，对俄罗斯的开放大有可为，需要踏踏实实地做出更多的努力，提高经济贸易规模。

凝智聚力，推进沿边地区发展以促进构建新发展格局

“亲身来到广西，感受到了沿边地区的发展进步，沿边地区需要进一步推动开放型经济发展，让开放型经济在新发展格局中迸发活力。”调研组成员、中国科学院大学一带一路学院院长吴德胜说。

吴德胜认为，从顶层设计方面，调研组看到很多政策没有被集成化和系统化地利用起来。需要继续加强顶层设计，让因地制宜的方案能够直达基层。基础设施方面需要多方共同参与，必要时可考虑适当引入市场化力量。

调研组认为，要加强对沿边地区基础设施建设的支持和推动，提升“大物流”的效率。促进物流功能、城市功能之间互相促进，实现产城融合发展。陆上边境口岸型国家物流枢纽与其他物流枢纽需要加强联系。打通跨境产业、跨境贸易、跨境物流、跨境金融、跨境电商等堵点。

通过对两地的考察调研，调研组认为，沿边地区是我国对外开放的重要门户，具有开放前沿的突出地位，也是国家重要的战略资源储备基地和安全屏障。作为中国与周边国家乃至更广泛区域的桥梁与纽带，近年来沿边地区布局建设了大量综合保税区、边境合作区、自贸区，它们是新发展格局中重要的经济增长点。沿边地区未来对国家全局的发展将更加重要，意义也会更加突出。

调研结束后，民盟中央将在综合实际调研成果和各方意见的基础上，形成调研报告，向中共中央、国务院提出意见建议，为进一步推进沿边地区开放、构建新发展格局贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 15 版）

(责编：胡永秋、牛镛)