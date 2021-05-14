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提供保险保障 服务国计民生

池  邑
2021年05月14日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　蓝天白云下，草场青翠，牛羊撒欢……在青海省海南藏族自治州共和县德吉滩，由中国太平洋保险集团（简称“中国太保”）建设的首期1000亩林地美丽如画。原本飞沙走石的荒滩如今林木葱郁，铺展出一片绿色希望。

　　不久前，中国太保宣布将环境、社会、治理评价理念融入日常经营，由此进一步推进绿色可持续发展理念、高质量发展理念与保险经营的深度融合。

　　成立30年来，中国太保在服务国计民生的进程中不断推进自身的高质量发展。截至2020年末，中国太保已成为发行全球托管凭证，在上海、香港、伦敦3地上市的国际化金融集团。

　　践行责任担当，服务国家战略。“为国计民生提供更强大的保险保障，30年来中国太保的这一初衷从未改变。”中国太保董事长孔庆伟说。作为一家综合性保险集团，“为国担当、为国分忧”一直是中国太保秉承的理念。

　　为加快完善医养体系，中国太保进行了积极探索。

　　截至2021年2月，该集团旗下运营养老产品的太保家园公司已投资社区计划开工面积93.8万平方米，总储备床位超过1.1万张。早在2018年，中国太保就在上海开出税延养老险，助推构建个人商业养老保险“第三支柱”。

　　中国太保的“大健康战略版图”，不仅注重实现医、康、养功能的有机融合，还注重长期护理保险等健康险产品与康养服务深度对接的路径探索，目标是构建全方位、全场景、全覆盖的“健康态”保险服务生态圈。

　　在脱贫攻坚战中，中国太保荣获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。中国太保创建商业防贫保险“防贫保”，助力解决非贫低收入户和非高标准脱贫户返贫难题。

　　2020年，中国太保在24个省份开展了气象指数保险项目，为5.3万农户提供了超过14.6亿元的气候变化损失保障，涵盖蔬菜、水果、茶叶、花卉多个品类，让越来越多的农户获得便捷、专业的保险服务。

　　孔庆伟表示，在实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的道路上，中国太保将继续努力，争取做出更大的贡献。

　　近年来，中国太保还积极发挥保险资金融通功能，服务实体经济发展和民生保障。中国太保创新投资方式，在科技强国、“一带一路”、乡村振兴、长三角一体化和粤港澳大湾区建设中，承担基础设施领域的长期资金供给工作。

　　实施科技战略，赋能金融创新。当前，数字科技正深刻改变着金融业的发展模式和竞争赛道。近年来，中国太保不仅运用数字科技提高运营效率、提高服务效果，还成为数字科技的研发者、生产者和输出者。

　　推进科技治理架构优化，形成“管、研、用”的总体治理框架；建立科技生态圈和科学家团队；与科技头部企业和高校建立科技战略合作；启动实施科技领军人才引入计划……中国太保不断加大科技创新供给，深化科技赋能和金融创新。

　　中国太保产险“太睿保”营运车安全监控运营管理平台可实现多项风险干预及防控功能，切实保障驾驶安全；中国太保寿险研发的保险行业“智能管理舱”平台，已在近2000家门店上线；健康险“区块链智能理赔”服务完成首单赔付……数字技术提高资源协同效率，为客户创造更便捷的体验。

　　2021年，中国太保将全面推进新一轮科技规划，集团的科技愿景是“成为业务高质量发展的赋能者，成为行业新技术应用的先行者”。孔庆伟表示，中国太保将持续延伸保险功能，发挥险资作用，与国计民生同频共振，不断激发新动能，取得长足发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 15 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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