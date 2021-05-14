本报记者 丁志军

“地好了，甭管种什么，收成都差不了。”春耕时节，内蒙古巴彦淖尔市五原县义丰村村民杨建平忙着往地里卸有机肥。“去年一亩地收了1500多斤玉米，今年我打算再种点黄金瓜，收入肯定更可观。”杨建平开心地说，“荒废了多年的盐碱地变成了高产田，咱自己得加油干啊！”

“天下黄河，唯富一套。”地处河套地区核心地带的巴彦淖尔市，聚焦耕地种子协同发力，大力推进高标准农田建设，做大做强种业，培育农产品品牌，推动农业高质量发展，让有限的土地发挥出更大效益，努力“再造一座河套粮仓”。

盐碱地上造良田，昔日“废地”变“沃土”

河套平原位于黄河几字湾处，丰沛的水资源哺育着千万亩耕地，让河套灌区赢得了“塞外粮仓”的美誉。然而，长期引黄灌溉，也给河套的土地带来了盐碱之痛。每年约有140万吨盐分滞留在灌区中，由于地势低、气候干燥、蒸发量大，盐随水来，水去盐存，河套灌区的次生盐碱化日益严重。

“冬春白茫茫，就是不打粮。”这是曾经流传在义丰村的一句顺口溜。杨建平说，“俺家有50亩玉米地，过去20多亩是重度盐碱地，种啥啥不行。”

这两年再到义丰村，每逢秋收，金灿灿的玉米堆满了各家的粮仓。杨建平感慨，“地好了，咱也尝尝丰收的滋味！”

丰收的背后，是巴彦淖尔改造盐碱地的决心和努力。“必须把盐碱地改造好。”巴彦淖尔市委书记常志刚说：“目前全市粮食年产量稳定在60亿吨，如果把盐碱地改造好，就能再增加60亿吨，相当于又增加了一个河套粮食主产区。”

改良盐碱地势在必行，但谈何容易。河套灌区现有耕地1100万亩，其中轻度盐碱地257万亩，中度盐碱地148万亩，重度盐碱地79万亩。484万亩盐碱化耕地，占全市总耕地面积的44%。

如何排碱洗盐、改良土壤？巴彦淖尔市与清华大学、中国农科院、内蒙古土肥站等多家科研院校机构牵手合作，共同向难题挑战，联合开展盐碱地改良试验示范工作。

“盐碱地成因复杂，盐分运行规律又极难掌握。”五原县科技服务中心主任靳存旺说，针对不同类型和程度的盐碱地，一年当中，科研人员要取4000个土样进行上万次的化验、分析和对比。

经过大量试验，“五位一体”的综合改良措施“出炉”：施用脱硫石膏改碱、掺混明沙降容、增施有机肥壮苗、施用改良剂、种植耐盐作物。对于中、重度盐碱地，再配合上膜下秸和暗管排盐技术，从而达到降低地下水位和排盐的双重效果。

经过改良，昔日盐霜皑皑的连片荒地重新焕发生机，每亩效益也足足翻了一番。配合土壤改良，巴彦淖尔市规划了484万亩盐碱化耕地“改盐增草（饲）兴牧”示范工程。记者了解到，“十四五”期间，巴彦淖尔市将统筹推进盐碱地改良与高标准农田建设工作，达到有效治理盐碱地、提升耕地质量、农民增收和生态修复的多元化目标。

打好种业翻身仗，让国产种子强起来

河套地区光照充足，适宜向日葵生长。数据显示，2010年巴彦淖尔市向日葵种植面积达400万亩，占全国向日葵总面积的27%。

但是，种什么品种的向日葵一直困扰着乡亲们。前些年，乡亲们一直种当地品种，一亩地产300多斤，一斤只卖几毛钱。2000年，国外的杂交食葵品种进入当地。杭锦后旗蛮会镇蛮会村村民周得意回忆：“亩产能上500斤，而且个大饱满，一斤能卖3块多钱，大家都抢着种。”

巴彦淖尔市种子管理站站长淡海清说：“2010年时，农民种的葵花几乎全部都是国外品种了。”凭借市场优势，国外种子价格一路上涨，最高时一粒种子就卖到7毛多，种植户的生产成本大幅增加。

提升国产品种的竞争优势刻不容缓。2010年，五原县种子公司投入大量人力物力进行科技研发。经过上万次排列组合、培育试验后，终于在2012年推出了具有自主知识产权的葵花品种。

“这些自主知识产权的品种，产量高、抗性好、籽粒大，口感香甜酥脆，更适应国内市场的需求。”中国葵花产业联盟理事长张永平说，“国产品种还帮助种植户节省了生产成本，提高了收入。仅巴彦淖尔市周边农民葵花种子费用就比前些年节省了6亿多元。”

“新种子，我一开始只试着种了10亩，没想到效果很好。”周得意说，“去年我全部改种了新品种，产量和收入都蹿了一大截。”

福州客商邓志宏，从事葵花籽采购已有10多年。他告诉记者，巴彦淖尔市的国产葵花籽品质高，是高端炒货原料的首选，“我们公司每年50%的原料都从巴彦淖尔采购。”

“河套地区是国家的粮食主产区，种子问题不能含糊。”常志刚介绍说：“不只是葵花种子，我们和国内农业方面的科研院所合作，建起了种质资源库，把传统的种子资源保护起来。目前，我们绝大部分农作物种子都用上了本土产品。”

在巴彦淖尔市采访，一个像粮仓造型的大型建筑群吸引了记者的眼球。“这个基因库收集的是黄河流域西北地区的作物品种。”巴彦淖尔市委常委、副市长邱永红介绍：“保护种质资源需要政府、科研院所和企业形成合力，大家携手行动，共同为国家种质资源安全作贡献。”

打造统一品牌，让“老”产品实现“新”价值

长期以来，巴彦淖尔市的优质农产品以原料和初级加工产品出售，品牌杂而散，好产品没有卖出好价钱。

一次次参加全国农业博览会，让巴彦淖尔人思考：“东北的好大米卖到100元一斤，我们河套有优质的小麦、葵花，为什么卖不上好价钱？”

巴彦淖尔决定从创品牌上找突破口。2018年9月，“天赋河套”农产品区域公用品牌正式亮相。巴彦淖尔市与中国标准化研究所合作，建成了国家级标准化实验室和联合质量管理中心，发布“天赋河套”标准38个品类、94项次，修订绿色有机农畜产品生产加工标准183项，推进157家龙头企业实现“一品一码”追溯管理。

兆丰面业是第一批授权使用“天赋河套”品牌的企业之一。企业负责人白保林介绍：“我们把传统的碾子机械化了，用最严格的标准精选小麦，品种选育也不断改良，就是要千方百计保证产品质量，确保‘天赋河套’这个品牌的含金量。”

在公司的产品展示区，记者看到这样一个价格标签：1388元。白保林说，“这是我们10斤面粉的价格，平均一斤100多元。价格虽然高，但品质好，市场上供不应求。”

临河区乌兰图克镇鲜农现代设施农业科技示范园区里，瓜果飘香、生机盎然。

在园区的现代化高效智能温室里，内蒙古鲜农农牧业科技有限公司副总经理崔敏，指着一串串色泽鲜艳的小番茄说：“这是引进的新品种，含糖量低、番茄红素高，一亩地种2000株，产量在8万到10万斤，按照订单价格，一亩地效益比过去翻了几十倍。能有这样的收益，得益于区域品牌的影响力。”

“把一个地区的知名产品集中起来，打造成统一的区域公共品牌，抓住了产业发展的关键。” 内蒙古自治区发改委产业发展处副处长狄建伟说。

短短两年时间，“天赋河套”农产品区域公用品牌先后荣获中国农业最具影响力品牌、中国农产品百强标志性品牌等10多项大奖。现在，授权使用“天赋河套”区域公用品牌的12家企业53款产品享誉全国、远销海外，带动巴彦淖尔优质农产品平均溢价15%以上。

在这块充满希望的热土上，崭新的河套农业正阔步前行。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)