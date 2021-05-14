朱 隽

重视农业生产经营中遇到的难题，构建好农业生产性社会化服务体系，解决小农户办不了、办不好，或者办起来不经济、办起来很麻烦的事，让他们种地更加省心、省钱、省力

今年春耕时节，湖南省益阳市资阳区的种粮大户郭跃辉终于睡上了踏实觉。老郭种了400亩水稻，往年每到春耕，他都要为土地翻耕、育秧插秧找不到人手发愁。但今年有了完备的社会化服务，从购种育秧到翻耕抛插，只要打个电话，农机就能随时下田，地还种得又快又好。解决了用工难题，种粮大户对于今年的丰收都更有底气了，据了解，资阳区今年的粮食播种面积比上年增加了2万多亩。

不只是老郭，近年来，随着农村劳动力转移和农业用工成本提高，农业生产用工难题在各个粮食主产区都日渐突出，越到农忙时节越是请不到人，这也成为不少种粮农户的烦心事。解决这个难题，推广农业生产性社会化服务是一个有效的途径。在不少地方，由新型农业经营主体提供的全程托管、代耕代种、联耕联种等服务方式，不仅缓解了劳动力紧张给农业生产带来的影响，而且能有效引导一家一户粗放型生产经营方式向专业化、标准化、规模化、绿色化和集约化方向转变，调动了广大农民的种粮积极性。数据显示，目前，我国农业生产性服务业进入快速发展的黄金期，预计市场交易规模将达万亿元以上。

农业生产性社会化服务，解决了不少粮食生产经营主体的烦心事，但一些生产经营主体也反映，信息不对称是面临的新问题。一方面，小农户需要新型经营主体、社会化服务组织提供资金、技术、管理等现代生产服务，但不知该去哪里找；另一方面，各类新型经营主体虽然拥有高效的机械和专业的人才，但由于各类主体分布比较分散，和广大小农户无法有效对接，不少合作社做完自家的事就只能闲下来，有余力却无处去使。

如何将小农户的服务需求和新型经营主体的服务供给有效对接起来？老郭所在的湖南益阳的做法值得借鉴。今年春耕备耕期间，当地政府有关部门提前介入，将多家农民专业合作社组织起来，创办了专业合作社联合社，整合服务力量，合理配置资源，按需为广大种粮主体提供社会化服务，既有效减轻了用工难给粮食生产带来的不利影响，也保证了粮食生产不误农时，有效提升水稻栽插、管护等粮食生产的质量，可谓一举多得。

今年是“十四五”开局之年，稳定粮食生产好形势，确保粮食等重要农产品有效供给，具有特殊重要意义。各地应重视普通农户生产经营中遇到的难题，着力构建好农业生产性社会化服务体系，打通“最后一公里”，解决小农户办不了、办不好，或者办起来不经济、办起来很麻烦的事，让他们种地更加省心、省钱、省力，从而进一步提升他们的种粮积极性，筑牢国家粮食安全的“压舱石”。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)