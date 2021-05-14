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山东滨州市推进引黄灌区节水改造

用水节省 春耕高效

李  栋  乔  伟
2021年05月14日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　“浇完这茬水，小麦‘喝’个饱，麦苗长得壮，丰收肯定有指望。”一股股清水畅流田间，100多亩地不到一天就浇完，山东滨州市滨城区杨柳雪镇把棍张村村民张富泽舒了口气。

　　“庄稼自动浇灌，方便又省水。”张富泽说，“过去大家抢着浇地，地里是一条条塑料软管，大水漫灌，费工又费水。”如今，农民轻轻刷卡，水从泵站自动涌出，算下来，每亩地用水大约节省30立方米。

　　滨州市农业生产水源主要是黄河水，为了提升水资源利用效率，近年来市水利局推进引黄灌区骨干灌排体系及田间节水工程体系建设，配套测水量水设施，创新运营管护模式，加快实施覆盖403万亩农田的引黄灌区农业节水工程。

　　据悉，目前引黄灌区骨干工程完成渠道整治799公里、骨干渠道建筑物370座，配套计量设施879套，新建改造田间机井264眼。节水改造工程将于今年6月底前全面完工，届时引黄灌区年均节水可达5000万立方米，新增粮食产能4100万公斤。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 18 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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