本报记者 张艺开

走进北大荒集团建三江分公司，大田里看到的不是传统的镐锄镰犁，而是各种智能化机械设备。“自动插秧机插秧，空中植保机喷药，拿起手机，在家就能看到地里头的庄稼！”七星农场第一管理区种植户秦玉秋自豪地说，“科技含量高，咱种地挑上‘金扁担’了！”

挑起“金扁担”，农业提效益。目前，北大荒集团农业科技进步贡献率达到76.28%，比2015年提高8.08个百分点。2020年，集团全年研发投入经费3.26亿元，同比增长17.2%。

大数据分析、智能化耕作，种地更智慧

叶龄、分蘖数、株高、有效光合面积……秦玉秋在手机上点开自家地块，屏幕上随即列出秧苗各项实时数据和彩色遥感图，后面还附着一长串提示：采用浅湿灌溉，水层高度3—5厘米；发现纹枯病斑，建议弥雾机或航化茎叶喷药，弥雾机喷液量5升/亩……

“这是今年刚刚投入使用的叶龄诊断系统。”七星农场科技科科长唐庆刚介绍，这个系统利用全覆盖的高清摄像机和传感器，实时采集水稻生长图像，进行视觉计算和大数据分析后，将农事建议发送到农户手机。

“种田得跟着节气走，过去遇到气候变化，只能凭感觉应对。”秦玉秋说，“现在有了大数据，系统会给咱专业建议，每亩水稻少说增产四五十斤！”

除了叶龄诊断系统，农场里还设置了20处小型农业田间气象站，布设了20处地下水位监测点、70余处病虫害监测点和100套农机作业监测设备，建立起空、天、地一体化的物联网监测体系。目前北大荒集团已建成6个智慧农场群。

在大兴农场，“丰”字形农田方正平整，一台台智能农机开进了大田里。

“机械化新技术太给力了！去年每亩增产15%。”大兴农场第九管理区种植户胡春光大步登上自家的侧深施肥高速插秧机，驾驶台的平板电脑上呈现出一幅斑斓的耕地平面图。“颜色深浅不同，代表探测到的土壤肥沃度、耕层深度等数值不同。”胡春光说，根据这些数据，机器能够一边插秧，一边实时调整肥量。

“从播种育秧到管理收获，这里水稻生产已基本实现全程机械化。”大兴农场农业科副科长杨成林介绍，应用可变量侧深施肥技术后，水稻每亩增产6%—8%，节肥10斤左右；运用智能流水线育秧，出苗率较常规育苗方式增加5%以上，节约种子15%左右。

在线贷款、云端培训，服务更便捷

七星农场和大兴农场，是北大荒集团推动农业现代化的缩影。2020年，北大荒集团无人化作业面积1.6万亩，主要农作物生产综合机械化率达99.9%。

新农具、新农机功能强大，普通农户如何买得起用得上？七星农场第十六管理区种植户赵瑞学在软件上熟练地点了几下，20多万元贷款额度当天下放，“有了贷款，插秧机这下可有着落了。”

“这样的放款速度，基于系统后台的大数据。”北大荒集团科技信息产业部副部长张雅南介绍，集团整合信息数据、进行风险评估，构建起农户信用评价体系，银行只需现场采集一次信息，就能随时放贷。

“不光是贷款，在线签合同、采购生资、租赁农机，这些过去要亲自跑的事儿，现在手机上动动手指就行。”赵瑞学点开在线培训界面，“你瞅，这农技培训课今天刚更新！”

目前，北大荒集团初步构建起农业自然资源大数据体系。2020年，数字农服系统服务农户30.1万名，覆盖率达78%，同比增加20.5%。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)