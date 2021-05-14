本报记者 郁静娴

在山东省沂南县鑫隆家庭农场，500多平方米的机库中，一台台擦得锃亮的“铁牛”排了一长溜。“这是玉米精量播种机，一穴一粒，种子出芽率还高；那几台是小麦免耕播种机，上千亩地两三天就能搞定……”转眼快到麦收季，农场负责人王晓军忙着检修保养闲置机械。

“今年国家实施新一轮农机购置补贴政策，我们这‘吃饭’的家伙什儿又要壮大了。”王晓军高兴地说，“这些可都是农场的宝贝，是我们种粮人年年丰收的底气！”

11年前，王晓军的父亲王占友购买了村里第一台大型拖拉机，2013年，父子俩一起注册成立了鑫隆家庭农场。七八年下来，林林总总置办了100多台套农机具，覆盖耕种管收储各个环节，成为全县第一家实现全程机械化的家庭农场。

从小马力到大马力，从老机器到新技术，王晓军见证了农机一年年的更新换代。“多亏了国家政策扶持，让我们能及时用上新产品。”他指了指不远处的一台植保无人机，“前段时间小麦一喷三防，无人机派上了大用场。”

王晓军说，2015年前后，无人机在农用植保领域还属于新鲜事物。与传统打药方式相比，无人机每天能打药300亩左右，打药效率是普通农机的10倍。看着眼馋，可是一问价格，要6万多元。王晓军在内的好几名种粮大户望而却步。

好消息很快就来了。2017年，我国将植保无人机纳入农机补贴试点。第二年，农场就购入当年的新款机型，容量达到16升，还装载有北斗导航系统。“飞一次能喷洒十五六亩，而且不用全程举着控制器操控，只要提前规划好飞行路线，就能自主飞防，作业误差不超过10厘米。5.5万元的总价，补贴下来自己只掏了3万多元。”王晓军说。

在农机购置补贴政策的扶持下，鑫隆家庭农场规模不断扩大，流转经营面积从最初的160亩增加到如今的近2000亩，同时还为周边农户提供生产托管一条龙服务。

农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要的强农惠农富农政策，是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施。2004年政策出台以来，支持力度不断加大。截至2020年底，中央财政累计投入2392亿元，扶持3800多万农民和农业生产经营组织购置各类农机具4800多万台（套）。

“农机购置补贴政策真正让农民尝到了甜头。”王晓军说，按以往政策，购置农机最高可补贴农机价格的30%；申请补贴的购机者在手续完备的情况下，跑一趟即可办妥。

沂南县农机发展促进中心分管负责人李先霞介绍，为了让农户少跑腿，县农机中心在购置机械相对集中的镇村和合作社设置了服务点，对铡草机、孵化机等固定式机具，实行预约上门核实办理。此外，还开发了购机补贴手机APP，农户可以在手机上查询办理进度。“补贴款通常一个月左右就能打到卡里，很省心。”王晓军说，目前农场累计获得各类农机补贴60多万元。

今年，我国出台了新一轮农机购置补贴政策。在补贴的机具种类范围上，重点增加了丘陵山区农业生产和畜牧水产养殖、农产品初加工急需以及支持农业绿色发展和数字化建设的机具品目，明确各省可选择部分高端、复式、智能农机产品，提高补贴额测算比例至35%。农业农村部农机化司有关负责人表示，通过支持农民购置先进适用的农业机械，有助于推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，惠及更多的农民群众。

王晓军说，去年农场更换了5台粮食烘干机，烘干一公斤稻谷只要8分钱，比过去烧柴油便宜了三成，而且更节能环保。今年，他打算添置几台色选机，将烘干后的玉米进行二次分拣，让种粮的效益更高。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 19 版）

(责编：胡永秋、牛镛)