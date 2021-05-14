张景阳

原标题：首条网信产品自主安全生产线建成投产

13日，中国长城自主安全智能制造基地产品下线仪式在内蒙古鄂尔多斯高新区举行，这标志着我国首条网信产品自主安全生产线正式建成投产。

中国电子信息产业集团总经理助理、中国长城科技集团股份有限公司党委书记、董事长宋黎定介绍，这是一条运行设备全部由中国长城“超御PLC”控制的计算机生产线，完全由我国自主创新，并拥有自主知识产权。生产线的产品将进入党政军系统、金融、能源、电信等重点信息化领域，逐步解决我国网信工程配套保障生产线工业控制系统底层安全问题。

长期以来，作为工业控制系统大脑的“可编程工业控制PLC”，市场份额大部分被国外品牌占领；份额不到10%的国产品牌，其核心软硬件也主要依赖进口。这导致我国网络信息领域一直面临信息安全、供给安全、产业安全等一系列本质安全问题。

面对这些挑战，中国长城5年来深耕工控领域，连续突破了工业软件、工业语言编程编译、嵌入式运行控制系统、现场总线、高可靠控制、工控信息安全防护、专用芯片设计等核心技术，构建了中国长城“超御PLC”可编程工控系统及其产品体系，成功打造出工控领域网信安全底座，填补了国内空白。

鄂尔多斯国家高新技术产业开发区党工委书记白霞表示，这条年产30万台套自主安全台式机、一体机、笔记本电脑、服务器的网信产业生产线，将整合各类计算机整机、PLC工业控制产品以及配套的产品制造、研发、适配、展示等功能，逐步发展成为一座数字化、智能化的国产计算产业创新基地。

(责编：赵超、吕骞)