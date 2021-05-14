赵丽梅

原标题：海南如何跑出消费升级“加速度”

“中国红利”正在海南尽情释放。在首届消博会现场，采购商与参展商仅洽谈15分钟，就签下了2000万元的订单。像这样的场景在现场不断上演。

这只是海南自贸港消费势头正盛的一个缩影。也有人质疑，作为畅通国内国际双循环的重要环节，新冠肺炎疫情之下，海南能否成为全球下一个买卖高地、购物天堂，能否持续为推动消费升级“输血”？为此，消博会期间，多位专家学者齐聚2021中国新消费发展论坛，为海南如何更好地服务新发展格局乃至中国新消费的发展“把脉开方”。

“‘小荷才露尖尖角’，消博会仅仅是个开始。”对于未来5年海南面临的新机遇和新挑战，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国给出答案。

我国将成为全球最大服务型消费市场

作为中国市场这片汪洋大海的一艘大船，想知道海南消费能驶多远，就必须摸清中国消费的大趋势和新风向。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林给出了他对中国消费大趋势的判断：“十四五”时期，我国将成为全球最大的商品消费市场。

数据显示，党的十八大以来，我国居民人均消费支出年均增长8.5%，2019年居民人均消费支出首次突破两万元。迟福林说，“预计到2025年，我国居民人均消费支出有望接近3万元。”

当前，我国已成为全球第二大实物商品消费市场，并连续8年成为全球第一大网络零售市场，也是全球最大的跨境电商消费市场和最大的移动支付市场。

“我国将成为全球最大的服务型消费市场。”迟福林说，未来5-15年，我国14亿人服务型消费的提升将对全球市场产生重要影响，预计到2035年，我国新增服务性消费规模累计近70万亿美元。

“14亿人的消费大市场是‘世界的市场、共享的市场、大家的市场’。”他说，中国消费潜力的释放与市场的开放，将成为世界经济增长的重大利好。预计未来5-10年，中国对全球经济增长的贡献率有望保持在25%-30%，仍是拉动全球经济增长的“主引擎”。

扩大消费需求是一个系统工程

作为全球最具潜力的消费大市场，我国居民消费率却并不高。

中国国务院发展研究中心副主任隆国强在消博会期间表示，当前，我国居民消费率不到40%，明显低于国际上发展水平相近的国家，更低于发达国家，我国扩大消费需求潜力巨大。

此外，中国消费升级面临诸多挑战。迟福林表示，在新发展阶段，如何用消费结构的变化推动产业结构变革，如何推动市场进一步开放等问题都需要解决。

“扩大消费需求是一个系统工程。”隆国强说，这不仅需要扩大就业和增加居民收入，解决好老百姓“有钱花”的问题；也要完善社会保障体系，消除居民“敢花钱”的后顾之忧；还要改善消费环境，解决居民“好花钱”的问题。

中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明还指出，在需求方面，避免中等收入家庭过度负债挤压消费增速，坚持“房住不炒”长期化，避免中等收入人群被房地产绑架，也是未来发力的重点。

解决供给方面的问题也很重要。张明提出，促进消费升级有两个抓手：第一个抓手是发展先进制造业和现代服务业，提供更高质量和更广范围的消费品。第二个抓手是把握住当前城市居民消费的痛点。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲认为，未来，要靠中国制造业高质量发展，补短板锻长板，通过需求侧的内生动力，推动供给侧结构性改革，形成产业升级与技术升级、组织管理升级、市场升级。

“未来中国消费的核心竞争不是价格的竞争，而是服务质量和水平的竞争。”魏建国指出，市场需要培养敏锐的“嗅觉”。

中国移动通信集团终端有限公司总经理顾健华表示，运营商这几年正在从传统的通信服务商向信息服务商转型。企业顺应和推动消费升级的落脚点除了创新，还要站在用户的角度去思考，“穿着用户的鞋子在企业里奔跑”。

引全球英才，打造世界大脑

在新发展格局下，海南作为中国改革开放的新高地，将在中国消费升级中发挥不可替代的作用。

今年是海南实施离岛免税政策的第十年，一组数据折射出自贸港巨大的政策效应。据海口海关统计，今年“五一”假期，海南离岛免税购物金额接近10亿元，12.1万人次购物。

消博会也让海南的消费再次“加码”。在迟福林看来，“未来很长一段时间，海南可能成为全球最大的免税商品基地之一。”

海南的战略机遇正在逐步显现。魏建国说，如果把国内循环和国际循环比作一个“8”字形，海南则正好定位在“8”字形的交会点上，是双循环的连接点。

中国国际经济交流中心首席研究员、国家发改委学术委原秘书长张燕生表示，当前，全球化在收缩，全球贸易投资在减速，全球产业链、价值链、供应链格局在重塑，他推断，全球经济贸易增长的“黄金时代”将结束。

海南的机遇在何处？张燕生认为，如何打造“中国大港”和“世界大港”，这是海南未来20年成败之关键。

张燕生指出，海南自贸港下一步要建设国际消费中心，打造旅游消费目的地，不仅要探索形成具有全球影响力和国际影响力的开放政策和制度安排，还要深耕西部陆海新通道和粤港澳大湾区，东亚、东南亚，“一带一路”，美欧第三方合作，来培育海南国际合作竞争新优势。

“海南要吸引全球英才，要打造世界大脑，我们需要一个更高水平的开放环境。”张燕生提出，首先，市场开放需要走在全国前列；第二，服务业开放要和世界高水平对接；第三，制度开放、规则、管理标准的现代化要和国际高标准规则相衔接；第四，创新开放，对全球开放科学技术、人才、创新，打造“世界大港”。

“未来，海南也是一个宝。”张燕生相信，海南自贸港的发展能带动海南的消费、整个区域的消费以及世界的消费。“海南自贸港是一枚棋子，后面有中华复兴的大格局，有人类命运共同体的大格局。”

当下，海南需要跟时间赛跑，魏建国表示，要在制度创新、先行先试、引领全球化的规则制定上跑出“加速度”。

中青报·中青网记者 赵丽梅 来源：中国青年报

(责编：赵超、吕骞)