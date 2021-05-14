王炳坤、邹明仲、强勇、段续、孙晓宇

原标题：新！东北三省首季经济关键字

今年一季度，辽宁、吉林、黑龙江三省地区生产总值同比分别增长12.9%、14.9%和12.4%。这些数据在全国不靠前，但在三个省份今年1月均受到疫情影响情况下，实属不易。记者梳理经济数据发现，“新”字成为一季度东北老工业基地的主要亮点，三省经济积极因素持续集聚，振兴发展的根基正进一步夯实。

更新：“二人转”结构正打破——

一汽集团红旗新工厂内，精巧机器手臂和桔黄色AGV导航车正在智能生产线上忙碌着，一辆辆H9轿车经焊装、涂装、总装等环节，被打造得兼具现代操控和古典美感，源源不断发往全国。一季度一汽集团生产整车62839辆，同比增长190.6%；销售整车70060辆，同比增长180.2%。

产业的升级换代，并不仅仅发生在吉林。“十四五”开局首季，东北三省新产业、新业态、新产品增势亮眼，曾经工业一柱擎天、结构单一的“二人转”局面正在逐渐打破。

作为我国高分子复合材料行业领军企业，近年来黑龙江鑫达企业集团年均投入研发经费约2亿元，销售额从2009年的9.27亿元增至2020年的116.75亿元。数据显示，一季度黑龙江石墨及碳素制品、电工仪器仪表等高新产品产量实现倍增。

一批老字号的“大国重器”也在升级换代。从45万吨级到130万吨级，近年来一路升级乙烯装置裂解气压缩机的沈鼓集团驶入“快车道”，一季度工业总产值同比增长25.6%，并成功签订世界最大Lummus工艺丙烷脱氢制丙烯项目合同。

辽宁省统计局综合处处长徐蓉蓉说，一季度辽宁规模以上高技术制造业增加值同比增长15.2%，规模以上高技术服务业营业收入增长26%，其中集成电路产量增长1倍，服务器产量增长49.9%。

上新：投资正过山海关——

慕贝尔热成型生产线项目3月31日在中德（沈阳）高端装备制造产业园开工建设，这是这家百年德国企业在中国建设的第一家热成型工厂。慕贝尔亚太区董事总经理安捷说，他看到了这里的未来。

3月19日，辽宁省1141个新建项目集中开工，总投资额达4676亿元，涵盖三次产业、城市更新、科技创新、数字化和生态环保等领域。6天后，吉林省集中开复工5000万元以上项目843个。黑土地刚刚解冻，便迎来火热的建设潮。

一季度，辽宁、吉林、黑龙江三省固定资产投资同比分别增长19.0%、21.8%、20.9%。

同时，民间投资快速升温。一季度黑、吉两省民间投资增幅分别达到45.0%、43.9%。吉林大学经济学院副教授丁肇勇说，民营企业对市场更加敏锐，这表明经济内生动力进一步激发。

“投资正过山海关”的局面，折射着东北营商环境的持续优化。

创新：新动能正蓄势——

今年以来，沈阳无距科技有限公司接到的订单数量成倍增长，企业自主开发的单旋翼无人机适合棉花、玉米等高杆大叶农作物的植保作业，受到市场广泛欢迎。公司总经理苏文博说，仅在新疆塔城地区开展棉田飞防等服务，预计2年内便可给公司带来1.6亿元以上的销售收入。

哈尔滨安天科技集团为世界上超过17亿部智能终端和数十万台网络设备提供安全防护，是业内知名的移动安全引擎供应商。公司负责人贾大雷说，安天科技坚持自主创新，目前拥有超过1000项专利申请和约400项专利授权。

东北地区工业基础雄厚，科研院所众多。进入“十四五”，东北三省均将创新摆在更加突出的位置，由此带来的新动能正聚集蓄势。

英国《自然》杂志日前公布的2020全球科研城市排名中，长春位列全球第38位。一季度，长春市实施了高密度LED高清晰显示关键技术研制、面向汽车零部件的工业机器人开发等一批重点项目。

数据显示，截至目前，黑、吉、辽三省拥有国家级高新技术企业超过10000户，科技型中小企业超过1.3万户。作为知识密集、技术密集的经济实体，这些企业成为东北经济最直接的创新源泉。

(责编：赵超、吕骞)