于佳欣、王雨萧

原标题：从商务部发布数据感受中国经济活力

新华社北京5月13日电（记者于佳欣、王雨萧）前四个月，全国新设外资企业同比增长约五成，新能源汽车销量增长2.5倍，“双品网购节”活动15天带动网络零售额6928亿元……商务部13日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰公布了一系列数据，从中可以感受中国经济动力与活力。

前四月全国新设外资企业同比增约五成

高峰介绍，1至4月，全国新设外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。

可以说，前四个月吸收外资延续了一季度的积极态势，即便扣除去年低基数影响，与2019年相比也呈现出明显增幅。

从行业看，服务业实际使用外资金额3129.4亿元，同比增46.8%。高技术产业增29.1%，其中高技术服务业增34%，高技术制造业增15.4%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增62.8%、65.2%、9.2%。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增39.1%、37.5%和30.3%。

对于吸收外资的良好态势，业内人士指出，这既有去年基数较低因素，也有我国经济基本面保持良好、不断扩大对外开放的原因，印证外国投资者对我国经济发展的信心。但也要看到外部环境变化依然让吸收外资存在不确定性，要继续坚定扩大开放，努力稳住外资。

前四月新能源汽车销量同比增长2.5倍

我国汽车市场消费潜力也进一步释放。

据高峰介绍，今年1至4月，新车销量、二手车交易量和报废机动车回收量均实现快速增长。

新能源汽车备受青睐。据中国汽车工业协会统计，1至4月新车销量874.8万辆，同比增长51.8%，较2019年同期增长4.5%；其中新能源汽车销量73.2万辆，同比增长2.5倍，较2019年同期增长1倍。

二手车交易更加活跃。据中国汽车流通协会统计，1至4月二手车交易544.5万辆，同比增长74.6%，较2019年同期增长22.2%。

老旧机动车加速淘汰。据商务部统计，1至4月回收报废机动车81.7万辆，同比增长58.7%，较2019年同期增长20.9%。

汽车是消费市场的“大头”，也是在疫情中受冲击较大的领域，汽车消费不断回暖，特别是新能源汽车销量攀升，印证着我国消费进一步回升，对消费潜力释放有重要意义。

“双品网购节”15天带动网络零售额6928亿元

作为商务部等部门促消费系列活动“首秀”的第三届“双品网购节”，于4月28日启动，5月12日结束，历时15天。

高峰说，据商务大数据对重点电商平台的监测数据，为期15天的活动带动全国网络零售额达6928亿元，同比增长26.7%，其中，实物商品网络零售额5620亿元，同比增长25.9%。本届“双品网购节”呈现出如下特点：

国产优质商品引领市场。活动期间，国产品牌网络零售额占比达73.8%，老字号品牌销售额同比增33.5%。重点监测品牌销售额前10名中，国产品牌占据8席。

品质消费深受青睐。共有18.8万个品牌推出新品，同比增长46.8%。智能化、定制化、健康类等品质升级类商品销售呈明显增长态势。

在线服务消费强势恢复。活动期间，在线餐饮销售额同比增51.1%，其中，到店餐饮在线销售额同比增2倍；在线旅游销售额同比增3.3倍，私家团游、亲子游、红色游等高品质出游成发展趋势。

“国别爆款”亮点纷呈。“双品网购节”期间，“丝路电商伙伴国”商品网络零售额日均值比3月增长20.9%，其中，俄罗斯巧克力糖果、哥伦比亚咖啡、巴西的鞋、智利葡萄酒、意大利钟表眼镜日均网络零售额分别比3月日均增长192.2%、131.6%、85.2%、46.9%和45.5%。

包括网络零售在内的新消费业态逆势增长，有力促进消费回补和潜力释放。近期一系列利好和规范发展新业态的政策将密集落地，有望进一步撬动电商市场增长潜力，成为促消费扩内需的重要引擎。

(责编：赵超、吕骞)