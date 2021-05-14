孙杰

原标题：廉价小辣条成了香饽饽

5月12日晚，“辣条之王”卫龙在港交所披露招股文件，冲刺“辣条第一股”。随着这条消息刷屏，不少消费者意识到，曾经被认为是廉价食品、垃圾食品的小小辣条，竟然大有翻身成为香饽饽的势头。

年赚8亿

85后消费者超九成

说起辣条，90后小郑回忆，从上小学那会儿自己和身边的同学就爱吃。虽然看起来油乎乎的，辣条还被家长、老师贴上“垃圾食品”的标签，可那种甜中带辣的口感、散发出的独特气味，总是让人欲罢不能。虽然现在吃辣条少了，可不管是逛超市，还是线上下单购物，小郑还时不时会买一包“解解馋”。

只不过，当年几毛钱一袋的辣条，如今身价翻了数倍，种类也变多了。在一家电商平台，记者看到，一袋102克重的卫龙大面筋价格为3.9元，一袋60克重的“亲嘴豆皮”3.9元，一袋50克的魔芋爽香辣素毛肚5.8元。

哪些人最爱吃辣条？根据卫龙招股文件，卫龙95%的消费者是35岁及以下（大约是85后），55%的消费者是25岁及以下（大约是95后）的年轻人。

据卫龙公司介绍，当年湖南平江人刘卫平和刘福平来到河南省漯河市寻找商机，留在当地创业，2001年开创出了卫龙的第一根辣条。

根据招股文件，2018年至2020年，卫龙近三年营收分别为27.52亿元、33.85亿元和41.20亿元，同期利润分别达到4.76亿元、6.58亿元和8.19亿元。

蜂拥入局

腾讯阿里为辣条“坐到一起”

此次拟在港交所上市的企业，名称为“卫龙美味全球控股有限公司”。值得一提的是，就在5月8日，市场传出卫龙完成融资的消息。从投资机构看，融资阵容堪称豪华，领投方是CPE源峰（中信产业基金）和高瓴资本，跟投方有红杉中国、腾讯、云峰基金、厚生资本、海松资本等，均为顶级投资机构。

要知道，在创投圈，能够同时得到腾讯和阿里的青睐，多为一些知名的互联网企业，如美团、B站、小红书、滴滴、知乎等。如今，腾讯和阿里竟为一家辣条企业，再次坐到同一张牌桌前，着实不多见。有人调侃说，“只有辣条能让二马和解”。

这一轮融资是卫龙成立后的首轮融资，也是其上市前的最后一轮融资。这笔融资的细节，也随着招股文件得以浮现。这些机构以大约5.49亿美元的对价，认购卫龙约1.22亿股股份。按照投资方的金额和持股比例计算，卫龙此轮融资估值约折合600亿元人民币。这已相当于三只松鼠5月12日收盘市值（207亿元）的近三倍，也就是说，接近三个“三只松鼠”。

卫龙辣条估值如此之高，业内认为有其原因。近三年，卫龙营收的年复合增长率达22.4%，根据弗若斯特沙利文报告，这一增速远超国内休闲食品行业同期4.1%的年复合增长率。此外，卫龙的净利润率在2020年已达到19.9%，也远高于同期国内休闲食品行业约10%的平均净利润率。高增速、高利润、能赚钱，自然会引来资本的蜂拥入局。

上市突围

多家品牌争相“吃辣条”

招股文件援引的弗若斯特沙利文报告还显示，2020年，卫龙在中国辣味休闲食品市场排名第一，市场份额为5.7%，按零售额计是第二大参与者的3.8倍，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

从这一点看，在较为分散的辣条市场里，卫龙已算得上行业龙头。此外，根据弗若斯特沙利文的数据，至2025年，辣味休闲食品行业潜在市场总规模将达到2570亿元。在2020年合作伙伴大会上，卫龙董事长刘卫平还定下了2020年营收72亿元的目标。

作为一种生产门槛很低的食品，辣条利润又如此之高，引无数企业争相入局。记者获悉，良品铺子、三只松鼠、盐津铺子等休闲零食品牌已纷纷布局“吃辣条”。

卫龙招股文件显示，此次募集资金将用于建设新工厂，扩大和升级生产设施与供应链体系，进一步拓展销售和经销网络，加强品牌建设、产品研发等。

(责编：赵超、吕骞)