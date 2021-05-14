原标题：中国火星探测器着陆日子近了？

中国首次火星探测任务天问一号探测器将要一次性完成“绕、落、巡”，因此从它2020年7月发射升空开始每个关键节点都引发外界广泛关注。今年2月，天问一号成功实施第三次近火制动，进入火星停泊轨道，这意味着它开始长达数月“绕”的环节。后续“落”则是本次任务中重头中的重头。最近一次中国官方重磅发布有关天问一号火星着陆相关消息，是在今年航天日上宣布中国首辆火星车取名“祝融”号。虽然目前官方没有对外发布天问一号着陆的进一步消息，但按照中国国家航天局此前公布的计划2021年5月中旬着陆火星开展巡视探测的说法，这一激动人心的时刻应该越来越近了。

天问一号探测器由环绕器和着陆巡视器两部分组成。探测器将在火星停泊轨道上运行约3个月，环绕器7台载荷将全部开机对火星开展多维度探测，为后续着陆打前站。专家介绍，整个着陆过程在9分钟左右。探测器需要在9分钟里将速度从约每秒4.9公里降到0。而完成这个任务的第一步，就要靠火星的大气。

据航天科技集团五院火星探测器总体副主任设计师谭志云介绍，大气减速时要面临高温过程，还有气动带来的姿态偏差，这都会对减速造成不利影响。一旦利用自身气动外形和防热结构挺过气动减速第一关，天问一号的速度就将成功减少90%左右。接下来，它需要立刻打开自己的减速伞，直到速度降到每秒不到100米时，探测器携带的变推力发动机会准时开机，进入动力下降段。

谭志云表示，这个过程大概是在80-100秒。然后到达距火星表面100米时，进入悬停阶段。这时微波测距测速敏感器就会对地进行测量，还包括光学相机、三维激光相机，完成对地成像，可能还会在100米高度进行平移，选择更安全的着陆区进行着陆。当自主确定着陆区域后，着陆巡视器会在缓冲机构和气囊的保护下，着陆在火星表面。之后，着陆巡视器组合体将释放高度1米85、240公斤左右的“祝融”号火星车，开始“巡”这个阶段的工作。“祝融”号设计寿命为3个火星月，相当于约92个地球日。（刘扬）

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