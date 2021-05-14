彭颖

原标题：一年不发货，盲盒变期货？

“一年没发货，盲盒变期货。”这句强调盲盒“奇货可居”的玩笑话，却实实在在发生在吴先生身上。

近日专+帮收到消费者吴先生的报料称，自去年10月开始，他在哔哩哔哩平台（即“B站”）会员购商城上陆续购买了70件高达模型的“魔力赏”商品，总共花费1万多元，但时至2021年4月，吴先生只收到了8件魔力赏商品，仍有62件未发货。记者从吴先生提供的截图看到，吴先生购买的魔力赏预售商品标明了预计到货时间，但目前已远超出预计发货时间。“比如这款模型写的是预计2021年3月发货，到现在都没发，还有些时间更早，但都被强制延期了。”吴先生说。

平台延期发货，用户遭遇“退款难”

根据吴先生提供的资料，“魔力赏”最早在2020年12月份公告由于疫情原因会延迟发货，之后又发布了两次公告称，由于“万代”拼装模型工厂产能问题，出现商品交付数量不足的情况，商品发货需延期，而这一延期就延到了2021年12月。

“我每次联系客服都是说会尽快发货，但是都从去年延迟发货到今年了，现在也不知道什么时候才发货，但网上已经有现货了。”因此吴先生向平台提出要求全款退货，但遭到B站客服的拒绝，表示将返还一部分现金并补偿无门槛优惠券的方案。记者看到，关于魔力赏商品延迟发货，哔哩哔哩平台给出的解决方案一是让消费者继续等待，二是魔力赏盒柜的产品可以选择通过回收，返还一部分现金并补偿无门槛优惠券。

对于哔哩哔哩平台给出的方案，吴先生表示十分不合理——明明真金白银买的商品，未收到货却不能全款返还，商家延迟发货的问题，却要消费者来承担损失，这不是平台“甩锅”么？

记者体验后发现，哔哩哔哩会员购魔力赏商品类似一种抽盲盒的形式，用户可花费一定的钱在奖池中抽取心仪的商品，如果抽中的商品不是自己想要的可退还“盒柜”，但平台将收取商品金额的20%作为违约金。根据魔力赏服务协议表述，用户预付订金完成后即可查看该订金订单的商品，如果想要退货，可在魔力赏现货商品进入“盒柜”后14日内、预售商品进入盒柜到货后的14日内申请取消该订金订单，平台将收取商品金额的20%作为违约金。

此外，购买“魔力赏”玩具有两种形式，一种是有现货的，用户可以购买后选择立刻发货；还有一种是预售，按照规则，在用户抽到奖品后的几个月之内发货，而出问题的就是这类预售商品。

是“线上盲盒”，还是“美丽陷阱”？

受害的不仅只有吴先生，吴先生表示还有很多消费者遭遇了跟他一样的情况。“现在有的消费者还在继续等待中，有的不了解情况的就接受了退款。”吴先生表示。记者在黑猫投诉平台输入“魔力赏”发现有900多条消费者投诉，甚至有涉及100余人的集体投诉，其中最多的是投诉平台“无期延迟发货”“补偿方案为霸王条款”。

“既然平台不能保证什么时候出货，那么当初标明的预售时间只是为了吸引消费者购买吗？那如果工厂发不出货难道平台就可以一直延期不发货了？”吴先生强调消费者在参与魔力赏活动的时候花了大量时间和金钱才抽到心仪产品，这是退款也补偿不了的。而对于平台来说，工厂因突发情况停产也是预计不到的，由此就造成了“平台被动，用户受伤”的两难情况。

今年1月份，中国消费者协会就曾发出关于盲盒的消费提醒，表示在盲盒经济迅猛发展的同时，伴随而来的一些问题却不容忽视，包括消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善，有消费者反映一些商家“店大欺客”，消费者遇到质量问题只换不退。中国消费者协会认为，盲盒的基本属性是商品，经营者必须承担法定的质量担保责任。

哔哩哔哩方面在接受南方日报记者采访时表示，此次受影响的商品主要为日本万代公司生产。受全球疫情影响，日本万代公司产能受限，导致中国境内部分商品出现供应不足未能按照预期发货。B站会员购也是受波及影响的平台之一。为了给用户提供良好的消费体验，平台也尽力提供了相应合理的补偿方案，并重申了之前提及的两个解决方案，平台方面表示“会员购一直以用户权益及用户体验作为优先考虑，对此不可抗力因素给用户造成的不便也深感抱歉，希望大家谅解”。

而在用户为平台延期发货而焦急等待时，电商正成为驱动B站收入增长的引擎。据B站发布的2020年四季度及全年财报显示，去年四季度，B站电子商务及其他业务的收入为7.408亿元，同比增长168％；全年电子商务及其他业务收入为15亿元，同比增长109％。

【名词解释】

魔力赏：魔力赏是哔哩哔哩平台会员购推出的新玩法，售卖商品主要为手办、周边、潮玩等二次元衍生品，用户可以通过类似抽盲盒的形式购买。

(责编：赵超、吕骞)