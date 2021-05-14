姚翀

原标题：未来3年5G应用发展 有了“KPI”

近日，工信部发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021－2023年）》（以下简称《行动计划》）征求意见稿，这是在工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》一年后，工信部再次对我国5G应用发展事项进行细化，“操作指南”来了。

明确5G应用发展的七大指标

该《行动计划》明确目标为，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

南方日报记者在《行动计划》中发现，针对5G发展的“KPI”指标出炉，在行动计划最后，5G应用发展的主要指标被明确，共有7个，分别是5G个人用户普及率达40%、5G网络接入流量占比达50%、5G在大型工业企业渗透率达35%、5G物联网终端用户数年均增长率达200%、每万人拥有5G基站数达18个、5G行业虚拟专网数达3000个、每个重点行业5G示范应用标杆数达100个。

其中，每万人拥有5G基站数、5G行业虚拟专网数对应的是网络支持要求。每万人拥有5G基站18个，也就意味着到2023年全国5G基站数量将达到252万个以上，2020年底，全国已开通的5G基站数71.8万个，接下来3年至少要开通5G基站180万个，平均每年新增60万个。5G行业虚拟专网数，则是指利用5G公网为行业企业构建的5G虚拟网络数目。目前，三大运营商均发布了5G专网产品，并按照服务程度，进行分类产品，行业虚拟专网目标的提出，意味着将会有设计更为丰富的5G专网产品出现。

而5G个人用户普及率、5G物联网终端用户数则是从用户角度给出的KPI。按照最新人口普查数据，全国总人口为14.1亿，5G个人用户普及率达到40％意味着到2023年底5G手机用户数达到5.64亿，根据工信部一季度统计数据，截至今年3月底，国内5G手机终端用户数已达到2.85亿。5G物联网终端用户数年均增长率达200%看似不低，但当前5G物联网终端用户数未公布，5G物联网用户基数量级也不大，而这也是200%目标提出的背景。值得注意的是，这两个指标，分别对应的是to C和to B用户。

5G在大型工业企业渗透率、每个重点行业5G示范应用标杆数则着眼于行业应用角度。大型工业企业是指从业人员1000人以上且营业收入4亿元以上的工业企业，无论是大型工业企业还是示范应用标杆这样的关键词，都表明工信部在行业应用上，要求抓龙头、有示范。

5G应用清晰落地三大领域

值得注意的是，《行动计划》针对5G应用发展提出三大行动，分别是新型信息消费升级行动、行业融合应用深化行动和社会民生服务普惠行动。

其中，新型信息消费升级行动包括了5G＋信息消费和5G＋融合媒体2个领域，行业融合应用深化行动包括了5G＋工业互联网、5G＋车联网、5G＋智慧物流、5G＋智慧港口、5G＋智能采矿、5G＋智慧电力、5G＋智能油气、5G＋智慧农业、5G＋智慧水利9个领域，社会民生服务普惠行动包括了5G＋智慧教育、5G＋智慧医疗、5G＋文化旅游、5G＋智慧城市4个领域。

“从点亮一座煤矿，到点亮一千座煤矿；从点亮一家工厂，到点亮一千家工厂，2021年是5G to B规模商用元年”华为常务董事、运营商BG总裁丁耘此前表示。

正如业界这样的看法，“行业融合应用深化行动”是3大行动计划中内容最为丰富的一项，共有9个细分领域。根据工信部的数据，截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11.36亿户，其中应用于智能制造、智慧交通的终端用户占比分别达18.5％、18.3％。

南方日报记者在走访中发现，5G+工业互联网可以说是当前5G应用行业融合中，步伐迈得最快的。在广东省内，美的、联塑等龙头企业，已落地标杆项目，不断探索出5G在工业制造中的新应用、新模式。

《行动计划》中暗藏新方向、新模式

在5G频率资源保障上，《行动计划》为我们展示了频率供应新制度的可能。

目前，海外很多发达国家，无线电频率供应采用招标拍卖的形式，频率供求市场化程度较高，5G频率也不例外。在2016年修订的《中华人民共和国无线电管理条例》提到：“地面公众移动通信使用频率等商用无线电频率的使用许可，可以依照有关法律、行政法规的规定采取招标、拍卖的方式”，不过，这一模式目前仍未落地。

而《行动计划》提出，适时发布5G毫米波频率规划，探索5G毫米波频率使用许可实行招标制度，这是否意味着，5G时代里，我们可能会迎来无线电频率市场化的起点？

与此同时，《行动计划》亦提出，开展5G工业专用频率需求以及其他无线电系统兼容性研究，研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则。眼下，在5G工业专网上，采用专用频率，一直有此呼声，很显然，《行动计划》也考虑到了这样的现实需求。

值得注意的是，《行动计划》亦充分强调了模组研发的重要性。在“面向行业需求的5G产品攻坚工程”中提出，要推动5G模组规模化商用和建设通用行业终端产品体系。

对此业内人士指出，目前，5G终端形态还不丰富，除了手机外，更多集中在机器人、工业CPE、车载终端、无人机等领域。在消费领域，手机终端丰富，个人移动通信消费蓬勃发展，而在行业领域，模组的丰富发展，是行业终端涌现的基础，与此同时，5G模组成本依然很高，降低模组成本仍然是必须做的一件事。

“模组分级分类产业化体系，指导行业面向差异化场景需求开展精准化产品研发，持续提升模组的环境适应性，不断降低规模化应用门槛。”为此，《行动计划》如是要求。

(责编：赵超、吕骞)