“南阳正成为全国最大艾草产业带之一，连以前只能做成饲料给猪吃的艾杆，现在都能做成泡脚药包，成为百姓喜爱的日用品。伴随着在电商平台热卖，艾杆价格连续上涨好几倍，带动农民增收不少！”5月11日，南阳药益宝艾草制品有限公司生产负责人栾迪说，这个地道的“艾乡人”他所在的公司2020年在拼多多开店，日均单量很快达到近千单。

据悉，南阳地区的艾制品商家正在飞速筑巢新电商。“2020年全年翻倍增长，来自南阳地区的入驻店铺就达到近3500家”，拼多多相关行业小二耳冉介绍，自2019年以来，艾草制品的销量呈爆发增长，其中来自南阳地区的订单数同比增长150%，销售金额同比增加了130%。目前，南阳地区艾草制品销售已占拼多多全平台同类产品的70.5%。

同样，闻着艾草药香长大的宋秋燕，一家子专注研发艾草贴剂已有很多年，32岁的她正成为家里和工厂的主心骨。“我们做一款产品，尤其是保健用的，只有用心做，消费者才会不断回购。”说起自家工厂生产的艾草贴剂，她底气十足。

宋秋燕家的艾草贴剂工厂位于南阳卧龙区城郊，占地约1万平方米。工厂目前拥有员工100余人，基本都是当地人。受访者供图

宋秋燕家的艾草贴剂工厂位于南阳卧龙区城郊，2006年投放使用，占地约1万平方米。工厂目前拥有员工100余人，基本都是当地人，“让家乡人不用背井离乡也有工作干，有钱挣，还能照顾家，我也很开心。”宋秋燕坦言。

扎根行业多年，宋秋燕敏锐的捕捉到了近年消费者对艾草需求的两大变化。

随着人们生活节奏的加快，使用方式变了。“最开始是古法熬制药膏，功效强，但用了后不易清洗”，现在她家的工厂是用机器批量生产艾草贴剂，“根据关节部位特别设计的，贴起来不会轻易掉，而且方便易携带，成本也比较低，但功效却没有打折扣。”宋秋燕的外婆患有较严重的风湿性关节炎，左膝经常痛，常年使用自家产的艾草贴剂。

近年来，触达消费者的方式在迅猛改变。2019年11月，宋秋燕开始开拓线上市场，因为销量涨得快，今年3月份又开设了第二家拼多多店铺，“我们发现很多艾制品的复购率很高”，登陆电商平台后，宋秋燕得到大量来自消费者的一手即时反馈，可以尽快调整自己的产品形态。

“入网”前，她没想到的是，各种方便易用的艾草贴，居然颇受年轻白领一族的喜爱。工作繁忙之余贴几幅艾灸贴，很能减缓疲劳。尤其在凛凛冬季，对“90后”“00后”爱美一族而言，艾灸贴发挥了传统暖宝宝和保健用品的双重功效。

据拼多多提供的数据，广东、山东、江苏的年轻人对艾草产品的喜爱，排在全国前三。在年轻消费群体的追捧下，贴类艾草制品在新电商平台上牢牢占据品类销量第一位。

南阳很多类似宋秋燕式的工厂型商家，正在从“代工”走向直供。栾迪觉得这个过程很自然，“电商账期很好，最多十几天就到账，没有风险。由于工厂直供，平台运营成本也低，即使卖价实惠，利润还是有保证。”

河南省政协委员、牵头制订多项艾草技术标准的陈增喜看得更长远。在他看来，2016年政府就把中医药发展定为国家战略，作为医圣张仲景故里的南阳，站在两千年中医药文化的基础上推动艾草产业的现代化，要有“星辰大海”的追求。

截至目前，南阳全市已建成22个规范化中药材种植基地，艾产业市场份额占全国70%以上，“世界艾乡”的品牌正在叫响。“现在很多艾制品还没有国标，可以先探索制定拼多多等电商平台的艾草制品的团体标准”，陈增喜认为，这将推动南阳艾草行业的后续发展。

(责编：李源、董童)