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积极应对气候变化 智库探讨新型能源体系“路线图”

2021年05月14日08:32 | 来源：新华社
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近日，中国国际文化交流中心国际能源经济研究院在京揭牌成立。作为深入开展能源文化、能源经济、能源战略等领域交流与合作设立的新型智库，国际能源经济研究院的成立是在全球能源格局新变化和国际能源发展新趋势下对能源安全和发展挑战的积极应对，和打造中国特色能源经济战略研究高端平台的重要实践。

据悉，国际能源经济研究院将从积极应对气候变化的角度，深刻解析能源安全的新内涵，以能源安全为着力点，推动加快能源绿色低碳化，推进我国能源的高质量发展，进而助力我国经济社会高质量发展。研究院主要研究方向包括中国传统能源文化、国际能源经济战略、国际能源走廊规划、国家能源体系改革、能源价格形成机制、新能源技术与商业模式创新等，并开展能源问题研究、促进国际能源交流合作、提供能源领域咨询服务等。

国际能源经济研究院副院长兼秘书长郭红阳介绍，研究院的近期目标为塑造和宣传以中国传统文化为核心的能源文化；筹办国际能源经济论坛，加强国际能源领域合作与交流；推动以“柔性直流输变电技术+新能源云”为核心的智能电网与新能源、氢能源协同发展，构建新型清洁能源体系；加快推动氢能产业发展和商业应用研究；加强石油天然气交易体系安全研究等。（记者胡喆）

(责编：赵竹青、吕骞)

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